Cobolli-Kecmanovic, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
A distanza di sei giorni, Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic si ritrovano su un campo da tennis. Avversari nella semifinale dell'ATP 500 di Acapulco, si sfideranno anche nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. A trionfare in Messico, dopo una battaglia di due ore e mezza e recuperando un break di svantaggio nel parziale decisivo, era stato Cobolli, il quale aveva poi vinto il titolo e spera di ripetersi sul cemento in California. Secondo i bookmakers sarà Kecmanovic a partire leggermente favorito: in palio un pass per il terzo turno contro il vincente del derby statunitense Brooksby-Tiafoe.
Cobolli-Kecmanovic, quando si gioca
Il match tra Cobolli e Kecmanovic, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma venerdì 6 marzo sullo Stadium 6 alle ore 20:00.
I precedenti tra Cobolli e Kecmanovic
In parità i testa a testa: il serbo ha vinto il primo, a Napoli nel 2022, e Flavio ha conquistato il più recente, una settimana fa ad Acapulco.
Dove vedere la partita in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi, scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Indian Wells, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)