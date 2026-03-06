Cobolli-Kecmanovic, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A distanza di sei giorni, Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic si ritrovano su un campo da tennis. Avversari nella semifinale dell'ATP 500 di Acapulco, si sfideranno anche nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. A trionfare in Messico, dopo una battaglia di due ore e mezza e recuperando un break di svantaggio nel parziale decisivo, era stato Cobolli, il quale aveva poi vinto il titolo e spera di ripetersi sul cemento in California. Secondo i bookmakers sarà Kecmanovic a partire leggermente favorito: in palio un pass per il terzo turno contro il vincente del derby statunitense Brooksby-Tiafoe.