Musetti-Fucsovics, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Oltre un mese dopo il suo ultimo match ufficiale, Lorenzo Musetti è pronto a tornare protagonista. Costretto a rinunciare a tutti gli impegni del mese di febbraio a causa dell'infortunio rimediato nel quarto di finale dell'Australian Open contro Novak Djokovic - che lo ha costretto al ritiro - il carrarino ha scelto il Masters 1000 di Indian Wells per il suo rientro. Accreditato della quinta testa di serie, debutta al secondo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, che invece ha già giocato e vinto un match contro il qualificato O'Connell. Le condizioni fisiche di Musetti restano un'incognita, ma è comunque lui a scendere in campo con i favori del pronostico.
Musetti-Fucsovics, quando si gioca
Il match tra Musetti e Fucsovics, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma venerdì 6 marzo come secondo match dalle 20.00 sullo Stadium 3 (al termine di Walton-Tien).
I precedenti tra Musetti e Fucsovics
I due giocatori non si sono mai affrontati.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro di Musetti verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà disponibile anche in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Indian Wells, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)