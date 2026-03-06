Musetti-Fucsovics, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Oltre un mese dopo il suo ultimo match ufficiale, Lorenzo Musetti è pronto a tornare protagonista. Costretto a rinunciare a tutti gli impegni del mese di febbraio a causa dell'infortunio rimediato nel quarto di finale dell'Australian Open contro Novak Djokovic - che lo ha costretto al ritiro - il carrarino ha scelto il Masters 1000 di Indian Wells per il suo rientro. Accreditato della quinta testa di serie, debutta al secondo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, che invece ha già giocato e vinto un match contro il qualificato O'Connell. Le condizioni fisiche di Musetti restano un'incognita, ma è comunque lui a scendere in campo con i favori del pronostico.