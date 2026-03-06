Dimitrov si arrende prima di giocare? La frase su Alcaraz dice tutto: "Sinceramente se perdo..."

Comunque andrà la sfida contro Carlos Alcaraz , valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells , Grigor Dimitrov il suo torneo l’ha già vinto . Il bulgaro è infatti uscito vittorioso da una battaglia di tre set e due ore e mezza al primo turno contro Terence Atmane, prendendosi la rivincita dopo il ko rimediato contro il francese la settimana precedente ad Acapulco. Per Dimitrov si tratta appena della seconda vittoria del 2026, a testimonianza di come non si sia ancora ripreso del tutto dopo il grave infortunio subito lo scorso anno a Wimbledon contro Jannik Sinner . Atteso al prossimo turno dal numero uno al mondo, ciò che è emerso dalle sue dichiarazioni è grande realismo e consapevolezza . Per battere Alcaraz servirà un’impresa e un eventuale sconfitta sarebbe tutt’altro che un dramma.

Dimitrov, odore di resa prematura?

“Cercherò di dare il massimo e sfruttare le mie opportunità” ha spiegato ai microfoni di Tennis Tv Dimitrov, il quale approccerà l’incontro con basse aspettative. “A questo punto della carriera tento semplicemente di focalizzarmi su ciò che succede dal mio lato di campo e su quello che devo fare. Se vinco, ottimo; se perdo, va bene lo stesso. Negli ultimi anni ho provato ad adottare questa filosofia, specialmente nei periodi in cui non ho potuto gareggiare a causa degli infortuni”. Come se non bastasse, Dimitrov si è anche lamentato delle condizioni atmosferiche, sostenendo che abbiano influenzato il suo match di primo turno: “Lo stadio è splendido e la cornice di pubblico è fantastica, ma giocare a tennis in queste condizioni è pessimo. Il vento ha reso la partita davvero difficile”.