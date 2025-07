Dimitrov ko, il bellissimo gesto di Sinner non passa inosservato: lo scorta in panchina e...

L'accesso ai quarti di finale di Wimbledon è l'unico aspetto positivo di un lunedì da dimenticare per Jannik Sinner. In occasione del match di ottavi contro Dimitrov, l'azzurro si è trovato in svantaggio per due set a zero e anche alle prese con un problema fisico, tanto da richiedere l'intervento del fisioterapista. Ovviamente la partita si preannunciava ancora lunga e Sinner era più determinato che mai a rimontare, ma non ne ha avuto la possibilità. Il suo avversario ha infatti accusato un infortunio sul 2-2 nel terzo set ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il Centrale in lacrime. "Non mi sento per niente un vincitore" ha detto nell'intervista post-match Sinner, che non ha passato il turno nella maniera in cui voleva ma ha comunque dato prova della sua grande sportività con una bell'azione di fair play nei confronti di Dimitrov.