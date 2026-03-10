Andreeva, ma che fai? Si infuria, perde la testa e insulta il pubblico di Indian Wells lanciando una racchetta: "Non ero io"
Nell'arco di dodici mesi possono cambiare tante cose, in meglio o in peggio. Lo sa bene Mirra Andreeva, giovane tennista russa che nel 2025 si laureava campionessa del WTA 1000 di Indian Wells e a distanza di un anno ha perso le staffe in campo. Nel match di terzo turno contro la ceca Katerina Siniakova (n. 44 del ranking WTA), in scena sul campo più prestigioso - lo Stadium 1 -, Andreeva è stata sconfitta in rimonta dopo circa tre ore di gioco. 4-6 7-6 6-3 il punteggio del match, in cui la russa ha sprecato davvero tanto: nel secondo set era avanti 4-3 40-0 e nel tie-break si è trovata a due punti dal successo, mentre nel parziale decisivo era in vantaggio di un break. A spuntarla, a sorpresa, è stata Siniakova e Mirra non ci ha visto più. Dopo il match point ha perso la testa e, in preda alla furia, si è resa protagonista di una scenata con il pubblico che non è passata inosservata.
Furia Andreeva: cosa ha fatto, le scuse
Dopo aver perso l'ultimo punto, Andreeva ha lanciato violentemente la racchetta verso la sua panchina e poi si è rivolta al pubblico. "Fan***o a tutti voi" ha gridato in inglese, come se fosse fuori di sé. Gli spettatori ovviamente non hanno gradito e hanno risposto con dei sonori fischi. Emblematica la reazione di una signora, immortalata dalle telecamere, che si è portata la mano al petto inorridita, come se quello sfogo l'avesse colpita sul personale. Una volta smaltita la rabbia, a mente fredda, la giocatrice russa ha prontamente ammesso il proprio errore. "Non sono orgogliosa della mia reazione alla fine e di come ho gestito la situazione. Si tratta di qualcosa su cui devo lavorare al più presto" ha dichiarato in conferenza stampa.