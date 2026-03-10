Paolini diretta Indian Wells ottavi di finale: segui il match contro Gibson. Tennis oggi LIVE
Jasmine Paolini ci crede. L'azzurra è pronta a scendere in campo per provare a conquistare il suo primo storico quarto di finale a Indian Wells. La toscana, in California, sfida agli ottavi di finale la qualificata australiana Talia Gibson, attualmente alla posizione 110 del ranking Wta. Paolini ha centrato il terzo ottavo di finale consecutivo in questo torneo e adesso spera di arrivare tra le migliori otto atlete. Segui la partita in diretta.
20:50
Sabalenka va avanti
Intanto è terminata la partita di Sabalenka che ha battuto Osaka in due set: 6-2 6-4 il finale
20:42
L'attesa di Paolini
Paolini scenderà in campo dopo la sfida Fils-Aliassime, che al momento è in corso (secondo set). L'inizio potrebbe slittare in caso di terzo set
20:39
Scoglio ottavi di finale
Paolini ha raggiunto per la terza volta di fila gli ottavi a Indian Wells. Nei due precedenti è stata battuta prima da Anastasia Potapova nel 2024, poi da Liudmila Samsonova nel 2025
20:29
Il tabellone
Chi vince stasera affronta nei quarti di finale la filippina Alexandra Eala o la ceca Linda Noskova, mentre in una eventuale semifinale c'è il rischio Aryna Sabalenka
20:20
Lo sfogo senza freni di Jasmine
Paolini, prima di iniziare il torneo in California, ha parlato in maniera chiara. APPROFONDISCI
20:15
Indian Wells, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITRICE – $ 1.151.380 (1000 punti)
20:08
L'inverno di Paolini
L'azzurra di è allenata con i compagni in Australia
20:06
I precedenti
Scontro inedito. Paolini e Gibson non si sono mai incrociate nel circuito: quello di Indian Wells sarà il primo confronto in carriera
20:03
Il 2026 di Jasmin
Paolini nel 2026 ha ottenuto 6 successi in 11 partite. Prima del WTA 1000 di Indian Wells centrato una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (contro Sasnovich e Frech) e due a Merida (contro Hon e Boulter)
20:00
Paolini, orario e tv
La sfida è in programma non prima delle ore 21. Sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su SuperTennis
Indian Wells