Paolini diretta Indian Wells ottavi di finale: segui il match contro Gibson. Tennis oggi LIVE

Jasmine Paolini ci crede. L'azzurra è pronta a scendere in campo per provare a conquistare il suo primo storico quarto di finale a Indian Wells . La toscana, in California, sfida agli ottavi di finale la qualificata australiana Talia Gibson , attualmente alla posizione 110 del ranking Wta. Paolini ha centrato il terzo ottavo di finale consecutivo in questo torneo e adesso spera di arrivare tra le migliori otto atlete. Segui la partita in diretta.

20:50

Sabalenka va avanti

Intanto è terminata la partita di Sabalenka che ha battuto Osaka in due set: 6-2 6-4 il finale

20:42

L'attesa di Paolini

Paolini scenderà in campo dopo la sfida Fils-Aliassime, che al momento è in corso (secondo set). L'inizio potrebbe slittare in caso di terzo set

20:39

Scoglio ottavi di finale

Paolini ha raggiunto per la terza volta di fila gli ottavi a Indian Wells. Nei due precedenti è stata battuta prima da Anastasia Potapova nel 2024, poi da Liudmila Samsonova nel 2025

20:29

Il tabellone

Chi vince stasera affronta nei quarti di finale la filippina Alexandra Eala o la ceca Linda Noskova, mentre in una eventuale semifinale c'è il rischio Aryna Sabalenka

20:20

Lo sfogo senza freni di Jasmine

20:15

Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITRICE – $ 1.151.380 (1000 punti)

20:08

L'inverno di Paolini

L'azzurra di è allenata con i compagni in Australia

20:06

I precedenti

Scontro inedito. Paolini e Gibson non si sono mai incrociate nel circuito: quello di Indian Wells sarà il primo confronto in carriera

20:03

Il 2026 di Jasmin

Paolini nel 2026 ha ottenuto 6 successi in 11 partite. Prima del WTA 1000 di Indian Wells centrato una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all’Australian Open (contro Sasnovich e Frech) e due a Merida (contro Hon e Boulter)

20:00

Paolini, orario e tv

La sfida è in programma non prima delle ore 21. Sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su SuperTennis

Indian Wells