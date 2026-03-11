Sinner incantato da Fonseca: "Incredibile, in alcune cose è già meglio di me"

Jannik Sinner è rimasto davvero impressionato da Joao Fonseca , capace di tenerlo in campo per due ore nell'ottavo di finale del Masters 1000 di Indian Wells . L'azzurro si è imposto per 7-6 7-6, ma il match si sarebbe potuto tranquillamente decidere al terzo set. Il merito è sicuramente anche dell'avversario, elogiato dallo stesso Sinner in conferenza stampa. "Vedo alcune differenze tra noi, ma allo stesso tempo Joao ha qualità simili a quelle che io ho sviluppato nel corso degli anni. Penso che ogni giocatore abbia il proprio percorso, ma a volte lui fa già alcune cose leggermente meglio di me . Gioca senza paura ed è molto aggressivo: gli piace cercare il vincente. Fuori dal campo lo conosco poco, ma mi sembra anche un ragazzo umile. Sarà molto difficile da battere" ha dichiarato. Non si è però sbilanciato su dove potrà arrivare: " Non posso prevedere il futuro, tuttavia sono convinto che sia un giocatore di altissima qualità e che farà grande cose . Gli auguro il meglio".

L'analisi del match di Sinner

Nel corso della conferenza, l'azzurro ha anche parlato di come è riuscito a portare a casa l'incontro: "Credo che a decidere la partita sia stato il fatto che le cose siano andate dalla mia parte nei momenti importanti. Joao ha servito molto bene dall'inizio alla fine, mentre io non ho trovato il ritmo giusto quando ho servito per il match. Può succedere, ma ciò che conta è reagire nel modo giusto. Penso che la chiave per la vittoria sia stata cercare di essere il più aggressivo possibile". Infine, l'azzurro ha speso due parole anche per il suo prossimo avversario, Learner Tien: "È migliorato molto dall’ultima volta (Pechino 2025, ndr) e sono felice di affrontarlo nuovamente. Lui è molto costante e, insieme a Joao, è il futuro del nostro sport. Mi auguro che sia una bella partita".