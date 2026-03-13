"Se ti ho disturbato...", botta e risposta tra Medvedev e Draper e il pubblico indispettito: scintille a Indian Wells 

Nel torrido tardo pomeriggio statunitense Draper ha ceduto all'avversario in appena un'ora e un quarto di gioco con il punteggio di 6-1, 7-5. C'è stata un po' di battaglia solo nel secondo set ma l'esperienza di Medvedev - bravissimo a sfruttare la stanchezza dell'avversario - ha avuto la meglio. L’ex numero uno del mondo è stato sempre in controllo ma a scatenare le proteste del pubblico e qualche polemica anche tra i giocatori alla fine del secondo set è stato l’hindrance chiamato ai danni del tennista inglese, in un momento cruciale del secondo parziale.

Lo scambio di opinioni e il pubblico indispettito: cosa è successo

Siamo sul punteggio di 5-5 con Medvedev che sfiora appena la riga di fondo campo e Draper, quasi incredulo, accenna un movimento con le braccia, credendo che la palla fosse fuori. In realtà la pallina continua a girare e lo scambio continua fino a quando il russo non mette un rovescio in rete e richiede immediatamente la video review. La tesi del russo è che il gesticolare di Jack lo abbia disturbato e, dopo l’analisi del video, è dello stesso parere anche la giudice di sedia che decide di concedere il punto a Medvedev. Una scelta non banale visto che subito dopo arriverà il break decisivo per la sfida. L'episodio è stato al centro di uno scambio di opinioni tra i due tennisti durante la stretta di mano al termine del match. Niente di grave, per carità, piuttosto un confronto pacifico: “Se sei arrabbiato con me, mi dispiace”, ha detto Medvedev a Draper. “No, non lo sono affatto. Hai vinto la partita in modo corretto, è una decisione giusta. Solo che non credo ti abbia distratto così tanto”, gli ha risposto sportivamente l'inglese. Ad indispettirsi di più è stato il pubblico che, al momento dello 'fattaccio' si è lasciato andare a qualche fischio e a quanche 'boo' di disapprovazione nei confronti del russo.