Fonseca allibito: "Semplicemente pazzesco". Cosa l'ha colpito di Alcaraz e Sinner

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , recenti dominatori del tennis mondiale, sono diventati un punto di riferimento per tanti giocatori nel circuito ATP negli ultimi anni. Tra questi c'è anche Joao Fonseca , che ha cinque anni in meno dell'azzurro e tre in meno dello spagnolo e li osserva da vicino per cercare di raggiungere il loro livello un giorno. Contro Sinner ha avuto l'opportunità di giocare negli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells , subendo una sconfitta in due tie-break ma disputando una prestazione di assoluto livello. Alcaraz l'ha invece affrontato solamente in esibizione ma potrebbe trovarlo al secondo turno del torneo di Miami . Prima però c'è da battere l'ungherese Fabian Marozsan in un match che ha già fatto parlare di sé in quanto slittato di un giorno . In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Miami Open, Fonseca ha parlato proprio di Sinner e Alcaraz.

Fonseca: "Sinner e Alcaraz non hanno punti deboli"

"Sinner e Alcaraz hanno una costanza semplicemente pazzesca. Lo stesso vale per il livello di tennis che esprimono" ha esordito il brasiliano. Per poi precisare: "Non sono solo io a dirlo, ma anche i migliori giocatori al mondo: top 5 e top 10. Sono di un altro pianeta. Personalmente lavoro duramente per tentare di raggiungerli". Fonseca ha poi spiegato cosa significa affrontare un avversario del livello di Sinner o Alcaraz: "È davvero difficile perché non hanno punti deboli e sono in grado di mantenere un livello molto elevato per un periodo più lungo rispetto agli altri giocatori. Per sperare di vincere devi fare tutto alla perfezione: servire bene e rispondere bene".