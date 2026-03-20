Berrettini, Paolini, Cobolli e gli altri azzurri a Miami: il ricco programma di oggi, 20 marzo

Il Miami Open parla italiano come non mai nella giornata di venerdì 20 marzo. Nell'ordine di gioco spiccano infatti ben sei giocatori azzurri, determinati a conquistare un successo per proseguire il loro cammino in Florida. L'unico tennista ancora impegnato nel match di primo turno è Matteo Arnaldi, mentre giocheranno il loro incontro di secondo turno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà sabato 21 marzo, il tennis italiano tenterà di fare incetta di vittorie ed essere protagonista a Miami. Finora il bilancio è di due vittorie e una sconfitta: Berrettini e Cocciaretto sono approdati al secondo turno, mentre è uscito di scena Mattia Bellucci. Si è infine ritirato prima di scendere in campo Lorenzo Musetti.