Berrettini, Paolini, Cobolli e gli altri azzurri a Miami: il ricco programma di oggi, 20 marzo
Il Miami Open parla italiano come non mai nella giornata di venerdì 20 marzo. Nell'ordine di gioco spiccano infatti ben sei giocatori azzurri, determinati a conquistare un successo per proseguire il loro cammino in Florida. L'unico tennista ancora impegnato nel match di primo turno è Matteo Arnaldi, mentre giocheranno il loro incontro di secondo turno Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà sabato 21 marzo, il tennis italiano tenterà di fare incetta di vittorie ed essere protagonista a Miami. Finora il bilancio è di due vittorie e una sconfitta: Berrettini e Cocciaretto sono approdati al secondo turno, mentre è uscito di scena Mattia Bellucci. Si è infine ritirato prima di scendere in campo Lorenzo Musetti.
Il programma di venerdì 20 marzo a Miami
STADIUM
ore 17.00 - (11) Ruud vs Quinn
non prima delle 18.00 - Cocciaretto vs (4) Gauff
a seguire - (1) Sabalenka vs Li
non prima delle 00.00 - (1) Alcaraz vs Fonseca
non prima delle 01.30 - (3) Rybakina vs Putintseva
GRANDSTAND
ore 16.00 - (6) Anisimova vs Tomljanovic
non prima delle 17.00 - (25) Draper vs Opelka
a seguire - van de Zandschulp vs (6) Fritz
a seguire - Tsitsipas vs (5) de Minaur
non prima delle 00.00 - Jones vs (5) Pegula
BUTCH BUCHHOLZ
ore 16.00 - Kovacevic vs (WC) Sakamoto
a seguire - (22) Paul vs Mannarino
a seguire - (10) Bublik vs Berrettini
a seguire - Ruse vs (15) Keys
a seguire - (Q) Gibson vs (16) Osaka
COURT 1
non prima delle 17.30 - (WC) Townsend vs (7) Paolini
COURT 4
terzo match dalle 15.00 - Arnaldi vs Shevchenko
COURT 7
quarto match dalle 15.00 - Collignon vs (13) Cobolli
non prima delle 00.00 - (17) Darderi vs (Q) Landaluce