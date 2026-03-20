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venerdì 20 marzo 2026
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Sinner-Dzumhur, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik torna in campo dopo il trionfo a Indian Wells: comincia contro un avversario bosniaco la caccia al Sunshine Double
2 min
Tagsjannik sinnerDamir Dzumhurmasters 1000 miami

Inizierà contro il bosniaco Damir Dzumhur il percorso nel Masters 1000 di Miami di Jannik Sinner, osservato speciale in Florida dopo il titolo conquistato a Indian Wells. L'azzurro ambisce infatti a diventare il primo tennista uomo da Roger Federer nel 2017 a completare il Sunshine Double, ovvero vincere consecutivamente i due 1000 sul cemento americano. Si preannuncia tutt'altro che impegnativo l'esordio contro Dzumhur, uscito vincitore da una battaglia di tre set al primo turno contro il qualificato Buse. L'unica incognita per Sinner è l'adattamento alle condizioni di gioco, piuttosto diverse da quelle che c'erano in California.

Sinner-Dzumhur, quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur, valida per il secondo turno del Miami Open, è in programma sabato 21 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da ufficializzare.

I precedenti tra Sinner e Dzumhur

Quello di Miami sarà il primo confronto ufficiale tra i due tennisti, che non si sono mai sfidati in carriera.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro tra Sinner e Dzumhur sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

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