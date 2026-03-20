Sinner-Dzumhur, secondo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Dzumhur, quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Damir Dzumhur, valida per il secondo turno del Miami Open, è in programma sabato 21 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da ufficializzare.

I precedenti tra Sinner e Dzumhur

Quello di Miami sarà il primo confronto ufficiale tra i due tennisti, che non si sono mai sfidati in carriera.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro tra Sinner e Dzumhur sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380