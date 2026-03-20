Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVE
MIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'esordio contro il francese Alexandre Muller affronta il kazako Alexander Bublik (n.11 Atp) nel secondo turno del Masters 1000 della Florida (cemento). Sempre nella giornata odierna, dopo aver usufruito di un 'bye' al primo turno, debuttano Flavio Cobolli (n.14 Atp) contro il belga Raphael Collignon (n.72 Atp) e nel torneo femminile Jasmine Paolini (n7 Wta) contro la statunitense Taylor Townsend (n.80 Wta). Segui la diretta delle partite con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
22:42
Paolini cede ancora il servizio ed è sotto 5-1 nel secondo set
Un altro servizio ceduto da Jasmine Paolini, che è ora sotto 5-1 nel secondo set della sfida contro Taylor Townsend. La statunitense, dopo aver perso il primo parziale, vede ora vicino il terzo set.
22:38
Townsend consolida il break e vola sul 4-1: Paolini deve inseguire
Break consolidato da Taylor Townsend, che allunga così sul 4-1 nel secondo set della sfida contro Jasmine Paolini che deve ora inseguire dopo essersi aggiudicata il primo parziale (6-3).
22:33
Break di Townsend, ora avanti 3-1 su Paolini nel secondo set
Break di Townsend, che vola sul 15-40 e poi sfrutta la seconda chance utile: la statunitense è ora avanti 3-1 nel secondo set del match contro Paolini (che si è aggiudicata però il primo con il punteggio di 6-3).
22:25
Paolini-Townsend: 1-1 nel secondo set
Dopo il primo game vinto da Townsend ai vantaggi anche Paolini ha tenuto il servizio: 1-1 il punteggio nel secondo set, con l'azzurra che si è però aggiudicata il primo parziale (6-3)
22:20
Ora in campo anche Cocciaretto contro Gauff
Ora in campo a Miami anche Elisabetta Cocciaretto (n.44 Wta): in corso il primo set della sfida contro la statunitese n.4 del mondo Coco Gauff, valida per il secondo turno del torneo femminile.
22:15
+++ Paolini vince il primo set contro Townsend: 6-3 +++
Dopo aver salvato due palle break Jasmine Paolini tiene il servizio e chiude sul 6-3 il primo set della sfida contro Townsend, valida per il secondo turno del Wta 1000 di Miami.
22:13
Paul e Mannarino al terzo set: attesa per Berrettini
Mannarino ha vinto il secondo set (6-2) della sfida contro Paul che si era aggiudicato il primo (con lo stesso punteggio) e il match si allunga così al terzo: c'è da aspettare ancora per Berrettini e Bublik, che si affronteranno sullo stesso campo nella partita seguente.
22:05
Nuovo allungo di Paolini che va a servire per il set
Nuovo break di Jasmine Paolini, che riallunga sul 5-3 e andrà ora a servire per chiudere il primo set della sfida contro Taylor Townsend a Miami.
22:01
Immediato controbreak di Townsend che si riavvicina a Paolini
Immediato il controbreak di Townsend, che va sullo 0-40 e chiude poi il game alla terza chance utile: la statunitense accorcia le distanze da Paolini, che è ora avanti 4-3 nel primo set della sfida valida per il secondo turno del Wta 1000 di Miami.
21:58
È di Paolini il primo break: Jasmine vola sul 4-2
È di Jasmine Paolini il primo break nel match contro Taylot Townsend valido per il secondo turno del Wta 1000 di Miami: l'azzurra ha strappato il servizio alla statunitense ai vantaggi (sfruttando la seconda chance utile dopo quella sul 30-40) ed è ora avanti 4-2 nel primo set.
21:48
Si resta 'on serve' tra Paolini e Townsend: 2-2
Nessun break (e nessuna chance per conquistrarne uno) finora nel match tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend. Si resta 'on serve': 2-2 il risultato nel primo set, con l'azzurra ora di nuovo in battuta.
21:42
A che ora giocano Berrettini e Bublik
Matteo Berrettini e Alexander Bublik scenderanno in campo nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami dopo quello in corso tra Tommy Paul e Adrian Mannarino (con lo statunitense al momenti avanti di un set sul francese e in vantaggio 2-1 nel secondo).
21:36
Iniziato il match di Paolini: l'azzura parte bene al servizio
Iniziato il match tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend e l'azzurra è partita bene in battuta: turno di servizio tenuto a 15 e 1-0.
21:33
Bellucci subito fuori: ko in due set contro Michelsen
Mattia Bellucci esce subito dal Masters 1000 di Miami. L'azzurro (passato dalle qualificazioni) a inizio giornata è stato battuto al primo turno dallo statunitense Alex Michelsen (2-6, 1-6).
21:26
Due i precedenti tra l'azzurra e la statunitense
Sono due i precedenti tra Paolini e Townsend, con il bilancio di 2-0 in favore dell'azzurra. La prima vittoria nel 2017 sulla terra battuta di Marsiglia (6-2, 7-5 ai sedicesimi), la seconda nel 2023 in finale su quella dell Challenger di Firenze (6-3, 7-5).
21:19
Tra poco in campo Paolini contro Townsend
Tra poco in campo Jasmine Paolini contro la statunitense Taylor Townsend. Terminato infatti il match tra la greca Sakkari e Parks (vinto in due set dalla statunitense) che precedeva quello dell'azzurra nel programma del Campo 1 a Miami.
21:15
Berrettini contro Bublik: i precedenti
C'è un solo precedente nel circuito Atp tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik e a vincere fu il kazako. È successo nel 2021, ai quarti dell'Atp 250 di Antalya (cemento outdoor) in quella che è stata l'ultima edizione del torneo turco: l'azzurro perse in due set (6-7, 4-6). Sempre in Turchia però Berrettini vinse invece nel 2017 in due set (7-5, 6-3) la semifinale del Challenger di Istanbul (battuto poi in finale dal tunisino Malek Jaziri).