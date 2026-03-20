Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVE

22:42

Paolini cede ancora il servizio ed è sotto 5-1 nel secondo set

Un altro servizio ceduto da Jasmine Paolini, che è ora sotto 5-1 nel secondo set della sfida contro Taylor Townsend. La statunitense, dopo aver perso il primo parziale, vede ora vicino il terzo set.

22:38

Townsend consolida il break e vola sul 4-1: Paolini deve inseguire

Break consolidato da Taylor Townsend, che allunga così sul 4-1 nel secondo set della sfida contro Jasmine Paolini che deve ora inseguire dopo essersi aggiudicata il primo parziale (6-3).

22:33

Break di Townsend, ora avanti 3-1 su Paolini nel secondo set

Break di Townsend, che vola sul 15-40 e poi sfrutta la seconda chance utile: la statunitense è ora avanti 3-1 nel secondo set del match contro Paolini (che si è aggiudicata però il primo con il punteggio di 6-3).

22:25

Paolini-Townsend: 1-1 nel secondo set

Dopo il primo game vinto da Townsend ai vantaggi anche Paolini ha tenuto il servizio: 1-1 il punteggio nel secondo set, con l'azzurra che si è però aggiudicata il primo parziale (6-3)

22:20

Ora in campo anche Cocciaretto contro Gauff

Ora in campo a Miami anche Elisabetta Cocciaretto (n.44 Wta): in corso il primo set della sfida contro la statunitese n.4 del mondo Coco Gauff, valida per il secondo turno del torneo femminile.

22:15

+++ Paolini vince il primo set contro Townsend: 6-3 +++

Dopo aver salvato due palle break Jasmine Paolini tiene il servizio e chiude sul 6-3 il primo set della sfida contro Townsend, valida per il secondo turno del Wta 1000 di Miami.

22:13

Paul e Mannarino al terzo set: attesa per Berrettini

Mannarino ha vinto il secondo set (6-2) della sfida contro Paul che si era aggiudicato il primo (con lo stesso punteggio) e il match si allunga così al terzo: c'è da aspettare ancora per Berrettini e Bublik, che si affronteranno sullo stesso campo nella partita seguente.

22:05

Nuovo allungo di Paolini che va a servire per il set

Nuovo break di Jasmine Paolini, che riallunga sul 5-3 e andrà ora a servire per chiudere il primo set della sfida contro Taylor Townsend a Miami.

22:01

Immediato controbreak di Townsend che si riavvicina a Paolini

Immediato il controbreak di Townsend, che va sullo 0-40 e chiude poi il game alla terza chance utile: la statunitense accorcia le distanze da Paolini, che è ora avanti 4-3 nel primo set della sfida valida per il secondo turno del Wta 1000 di Miami.

21:58

È di Paolini il primo break: Jasmine vola sul 4-2

È di Jasmine Paolini il primo break nel match contro Taylot Townsend valido per il secondo turno del Wta 1000 di Miami: l'azzurra ha strappato il servizio alla statunitense ai vantaggi (sfruttando la seconda chance utile dopo quella sul 30-40) ed è ora avanti 4-2 nel primo set.

21:48

Si resta 'on serve' tra Paolini e Townsend: 2-2

Nessun break (e nessuna chance per conquistrarne uno) finora nel match tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend. Si resta 'on serve': 2-2 il risultato nel primo set, con l'azzurra ora di nuovo in battuta.

21:42

A che ora giocano Berrettini e Bublik

Matteo Berrettini e Alexander Bublik scenderanno in campo nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Miami dopo quello in corso tra Tommy Paul e Adrian Mannarino (con lo statunitense al momenti avanti di un set sul francese e in vantaggio 2-1 nel secondo).

21:36

Iniziato il match di Paolini: l'azzura parte bene al servizio

Iniziato il match tra Jasmine Paolini e Taylor Townsend e l'azzurra è partita bene in battuta: turno di servizio tenuto a 15 e 1-0.

21:33

Bellucci subito fuori: ko in due set contro Michelsen

Mattia Bellucci esce subito dal Masters 1000 di Miami. L'azzurro (passato dalle qualificazioni) a inizio giornata è stato battuto al primo turno dallo statunitense Alex Michelsen (2-6, 1-6).

21:26

Due i precedenti tra l'azzurra e la statunitense

Sono due i precedenti tra Paolini e Townsend, con il bilancio di 2-0 in favore dell'azzurra. La prima vittoria nel 2017 sulla terra battuta di Marsiglia (6-2, 7-5 ai sedicesimi), la seconda nel 2023 in finale su quella dell Challenger di Firenze (6-3, 7-5).

21:19

Tra poco in campo Paolini contro Townsend

Tra poco in campo Jasmine Paolini contro la statunitense Taylor Townsend. Terminato infatti il match tra la greca Sakkari e Parks (vinto in due set dalla statunitense) che precedeva quello dell'azzurra nel programma del Campo 1 a Miami.

21:15

Berrettini contro Bublik: i precedenti

C'è un solo precedente nel circuito Atp tra Matteo Berrettini e Alexander Bublik e a vincere fu il kazako. È successo nel 2021, ai quarti dell'Atp 250 di Antalya (cemento outdoor) in quella che è stata l'ultima edizione del torneo turco: l'azzurro perse in due set (6-7, 4-6). Sempre in Turchia però Berrettini vinse invece nel 2017 in due set (7-5, 6-3) la semifinale del Challenger di Istanbul (battuto poi in finale dal tunisino Malek Jaziri).

Miami (Usa)