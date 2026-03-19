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giovedì 19 marzo 2026
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Non iniziato3/19/2026, ore 6:25:
Alexandre Muller Ranking: 90
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0
Matteo Berrettini Ranking: 68

Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVE

Il tennista romano sfida il francese nel primo turno del torneo in corso sul cemento della Florida, chi vince trova Bublik: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsBerrettinimasters 1000 miamimuller
Aggiorna

MIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander Zverev nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells) sfida il coetaneo francese Alexandre Muller (n.90 Atp). Il vincitore affronterà nel secondo turno il kazako Alexander Bublik (n.10 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

18:45

Si gioca dopo Quinn-Hurkacz

Quello tra Berrettini e Muller è il terzo incontro in programma sul campo Butch Buchholz: il primo si è concluso con la vittoria della ceca Valentova sulla statunitense Volynets, ora sono invece in campo l'americano Quinn e il polacco Hurkacz.

18:40

Chi vince sfida Bublik

Berrettini e Muller conoscono già il nome dell'eventuale avversario al secondo turno: chi vince la sfida odierna affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding.

18:35

Ieri il rinvio per pioggia

Il match tra Berrettini e Muller andrà in scena con 24 ore di ritardo a causa delle torrenziali pioggie che hanno provocato la cancellazione di tutti gli incontri in programma ieri. Oggi si sta giocando regolarmente con una giornata finalmente asciutta.

18:30

Berrettini contro Muller a Miami: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Berrettini e il francese Muller, valida per il primo turno del Masters 1000 di Miami (cemento), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Miami (Usa)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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