Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVE

MIAMI (USA) - È il giorno dell' esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami , dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander Zverev nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells) sfida il coetaneo francese Alexandre Muller (n.90 Atp) . Il vincitore affronterà nel secondo turno il kazako Alexander Bublik (n.10 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

18:45

Si gioca dopo Quinn-Hurkacz

Quello tra Berrettini e Muller è il terzo incontro in programma sul campo Butch Buchholz: il primo si è concluso con la vittoria della ceca Valentova sulla statunitense Volynets, ora sono invece in campo l'americano Quinn e il polacco Hurkacz.

18:40

Chi vince sfida Bublik

Berrettini e Muller conoscono già il nome dell'eventuale avversario al secondo turno: chi vince la sfida odierna affronterà il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding.

18:35

Ieri il rinvio per pioggia

Il match tra Berrettini e Muller andrà in scena con 24 ore di ritardo a causa delle torrenziali pioggie che hanno provocato la cancellazione di tutti gli incontri in programma ieri. Oggi si sta giocando regolarmente con una giornata finalmente asciutta.

18:30

Berrettini contro Muller a Miami: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Berrettini e il francese Muller, valida per il primo turno del Masters 1000 di Miami (cemento), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

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