Miami, brutte notizie per gli azzurri: termina l'avventura di Cobolli, Darderi e Arnaldi

Per un Matteo Berrettini ( che sconfigge Bublik in due set ) che avanza, l'Italia perde tre protagonisti nel torneo di Miami. Si ferma al secondo turno l'avventura di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. I tre tennisti italiani salutano l'Atp1000 statunitense, sconfitti da Collignon, Landaluce e Shevchenko.

Cobolli ko con Collignon

Flavio Cobolli, che aveva sfruttato un bye al primo turno, è stato battuto dal belga Raphael Collignon, che non aveva mai affrontato in carriera. Il tennista romano, frenato anche da un problema alla spalla, che ne ha limitato le prestazioni, è stato sconfitto in due set, con il risultato di 7-5, 6-3.