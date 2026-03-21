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Miami, brutte notizie per gli azzurri: termina l'avventura di Cobolli, Darderi e Arnaldi

I tre azzurri sconfitti nel secondo turno del torneo statunitense da Collignon, Landaluce e Shevchenko

Per un Matteo Berrettini (che sconfigge Bublik in due set) che avanza, l'Italia perde tre protagonisti nel torneo di Miami. Si ferma al secondo turno l'avventura di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. I tre tennisti italiani salutano l'Atp1000 statunitense, sconfitti da Collignon, Landaluce e Shevchenko.

Cobolli ko con Collignon

Flavio Cobolli, che aveva sfruttato un bye al primo turno, è stato battuto dal belga Raphael Collignon, che non aveva mai affrontato in carriera. Il tennista romano, frenato anche da un problema alla spalla, che ne ha limitato le prestazioni, è stato sconfitto in due set, con il risultato di 7-5, 6-3. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Darderi e Arnaldi eliminati

Termina, a sorpresa, anche l'avventura di Luciano Darderi. Il numero 18 del mondo è stato battuto in tre set dallo spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni. Il numero 151 della classifica Atp si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 6-4. Eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto al primo turno dal kazako Alexander Shevchenko per 7-6 (5), 6-7 (5), 6-2 dopo oltre 2h30' di gioco.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Per un Matteo Berrettini (che sconfigge Bublik in due set) che avanza, l'Italia perde tre protagonisti nel torneo di Miami. Si ferma al secondo turno l'avventura di Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. I tre tennisti italiani salutano l'Atp1000 statunitense, sconfitti da Collignon, Landaluce e Shevchenko.

Cobolli ko con Collignon

Flavio Cobolli, che aveva sfruttato un bye al primo turno, è stato battuto dal belga Raphael Collignon, che non aveva mai affrontato in carriera. Il tennista romano, frenato anche da un problema alla spalla, che ne ha limitato le prestazioni, è stato sconfitto in due set, con il risultato di 7-5, 6-3. 

 

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