Tiafoe avverte Sinner: “Ora ho una tecnica segreta, chiudo gli occhi e...”

Sarà Frances Tiafoe il prossimo avversario di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami . Approdato ai quarti grazie al successo per 7-5 7-6 ai danni di Alex Michelsen , il numero due al mondo trova dunque sulla sua strada un altro americano. Avanti 4-1 nei precedenti, scenderà in campo con i favori del pronostico ma non potrà sottovalutare il rivale. Uscito indenne da due battaglie contro Mensik e Atmane, Tiafoe ha ammesso di essere più carico che mai per l'appuntamento con Sinner: " Amo questo tipo di partite . Sono entusiasta di competere contro un avversario come Jannik e vedere a che livello sono". E in riferimento al loro ultimo precedente, la finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2024 , ha ammesso: "Ho avuto le mie chance, specialmente nel primo set".

Il segreto di Tiafoe

Infine, il tennista statunitense ha parlato di una novità nella sua routine: gli esercizi di visualizzazione. "Chiudo gli occhi e immagino di vincere, di stringere la mano all'avversario" ha spiegato Tiafoe, sottolineando come tale esercizio mentale sia molto prezioso per visualizzare scenari positivi. "Penso ai colpi che mi faranno vincere la partita: la manifestazione è davvero potente" ha aggiunto. Parole che denotano consapevolezza e maturità da parte di Frances, il quale ha anche svelato la chiave dietro il momento positivo che sta vivendo: "Per me è stato fondamentale imparare a essere a mio agio quando mi sento a disagio. Adesso mi affido alla sofferenza e al non concedere nulla gratuitamente".