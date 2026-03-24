Sinner diretta Atp Miami: segui gli ottavi di finale contro Michelsen live

20:15

Jannik continua la rincorsa ad Alcaraz: la situazione nel ranking Atp

Attualmente numero 2 del mondo, Jannik Sinner prosegue la sua rincorsa a Carlos Alcaraz che al momento occupa la vetta del ranking Atp. Uscito al terzo turno, dove è apparso nervoso ed è stato battuto dallo statunitense Sebastian Korda (oggi sconfitto dallo spagnolo Martin Landaluce negli ottavi), Carlitos non potrà guadagnare altri punti in questo Masters 1000 di Miami e chiuderà la settimana a quota 13.590 punti. Nella classifica live ne ha invece 11.450 Jannik che però, vincendo il torneo della Florida, salirebbe però a 12.350 e accorcerebbe così sensibilmente la distanza dal rivale.

20:07

Sinner gioca a pallone con una piccola tifosa a Miami

Una scena dolcissima è andata in scena a Miami, dove Jannik Sinner in un momento di relax ha giocato a pallone con una piccola tifosa.

19:59

Quando scendono in campo l'azzurro e lo statunitense

L'ottavo di finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Alex Michelsen è in programma sul campo centrale dello Stadium dopo quella tra la canadese Victoria Mboko (n.9 Wta) e la ceca Karolina Muchova (n.14 Wta), valida per i quarti del torneo femminile e iniziata da pochi minuti. L'azzurro e lo statunitense si sfideranno dunque non prima delle ore 21:30 italiane.

19:53

Incredibile Michelsen: zittisce il pubblico di Miami

Incredibile Michelsen: dopo il successo nella partita contro il cileno Tabilo, con cui ha staccato il pass per sfidare Sinner negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, lo statunitense ha zittito il pubblico "di casa". TUTTI I DETTAGLI

19:46

Il bel gesto di fair-play di Jannik nella sfida con Moutet

Jannik Sinner sta strappando applausi al pubblico di Miami non solo per i suoi colpi di classe con la racchetta ma anche per il suo comportamento. Molto apprezzato dai tifosi è stato infatti un bel gesto di fair-play compiuto dall'azzurro nell'ultimo match vinto contro il francese Corentin Moutet. LEGGI TUTTO

19:39

Il bilancio dei precedenti tra Sinner e Michelsen

Sono due i precedenti tra Jannik Sinner e il 21enne Alex Michelsen, che tra circa due ore si affronteranno di nuovo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, con un bilancio di 2-0 in favore dell'azzurro. Entrambi i successi nel 2024 (ed entrambi sul cemento) per l'attuale numero 2 del mondo che si impose nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati (6-4, 7-5) e poi nel secondo turno degli Us Open (6-4, 6-0, 6-2).

19:34

In Spagna ironici su Jannik: "Non rispetta neanche Djokovic"

"Sinner è offensivo, non rispetta nemmeno Djokovic": così in Spagna celebrano con ironia l'ennesimo record ottenuto dall'azzurro numero 2 del mondo. APPROFONDISCI

19:30

Sinner contro Michelsen a Miami: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Jannik Sinner (n.2 Atp) e lo statunitense Alex Michelsen (n.40 Atp), valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami (cemento) sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Miami (Usa)