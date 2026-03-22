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Kyrgios, il nuovo attacco a Sinner a sorpresa: "Invece di parlare di tennisti ritirati..."

Il tennista australiano è tornato a provocare Jannik per il caso Clostebol: lo ha fatto con un commento sui social sotto il post di un giornalista
2 min
TagsNick Kyrgiosjannik sinner

A distanza di tempo dalla vicenda Clostebol, Nick Kyrgios continua ancora a lanciare frecciate a Jannik Sinner. Il tennista australiano, che in stagione ha disputato un solo match ufficiale in singolare - perdendolo, a Brisbane, contro Kovacevic - è insorto su X contro il fresco campione di Indian Wells. L'ha fatto in maniera indiretta, senza fare il nome dell'azzurro ma rivolgendosi chiaramente a lui. Il post sotto cui ha lasciato un commento è stato quello del giornalista Ben Rothenberg in cui si parlava della squalifica di quattro anni comminata dall'Itia all'australiano Marinko Matosevic. Rothenberg si è chiesto se il tennis australiano avesse un problema con il doping, essendo Matosevic il quarto giocatore della terra dei canguri ad aver violato il protocollo nell'ultimo anno e mezzo. Una domanda che ha fatto infuriare Kyrgios.

L'attacco di Kyrgios a Sinner

Certo, invece dei giocatori in attività parliamo di un tennista ritirato… ridicolo” ha scritto Kyrgios. Il riferimento era chiaramente al caso Clostebol di Jannik Sinner, ma anche a quello di Iga Swiatek, altrettanto criticata dall'australiano dopo la positività a fine 2024 per aver ingerito un integratore di melatonina contaminato. Fatto sta che si pensava che la vicenda fosse ormai finita nel dimenticatoio dopo il patteggiamento tra Sinner e la Wada per una sospensione di tre mesi, invece Kyrgios l'ha voluto nuovamente tirare fuori, accendendo il dibattito sui social. Rothenberg ha provato a giustificarsi ricordando che due dei tennisti australiani sospesi erano in attività (Max Purcell e Thomas Fancutt), ma era troppo tardi perché gli hater si erano ormai scatenati.

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