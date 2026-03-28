Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte Lehecka entra nella storia
E siamo a 32 set vinti di fila nei tornei Masters 1000. Una striscia che ha del clamoroso e che porta Sinner lassù in cima al mondo. Non in classifica, sia chiaro. Sul trono c'è ancora Alcaraz (per ora) ma a livello di continuità Jannik non conosce rivali. Domenica ci sarà l'ultimo atto di un'incredibile cavalcata che potrebbe - in caso di vittoria in due set contro Lehecka nella finale di Miami - portare l'altoatesino a vincere il Sunshine Double senza perdere nemmeno un set. Nessuno nella storia del tennis ci era mai riuscito.
Sinner e il commento dopo la vittoria su Zverev
Sinner ha appena battuto Zverev 6-3, 7-6 in quasi due ore di battaglia e davanti ai microfoni si mantiene lucido come sempre. Lui ai record non pensa, da famelico cannibale quale è pensa solo all'obiettivo finale: vincere. Un obiettivo centrato talmente tante volte da risultare ormai quasi routine. E così non è. "È bello tornare in finale qui a Miami", ha detto il numero due al mondo dopo la vittoria contro il tedesco. "Lehecka è un avversario molto difficile da affrontare che ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana. Lui non avrà niente da perdere, io sono in una posizione diversa".
L'incognita meteo sulla finale
Un'incognita possono essere le previsioni meteo, incerte e non promettenti al momento. "Sto giocando bene e qualunque cosa succeda in finale io darò il mio massimo. Speriamo di trovare poca umidità e un campo asciutto. Contro Sascha a fare la differenza sono stati pochi punti. Io ho servito molto bene nel finale e questo mi ha aiutato molto".
L'obiettivo di Sinner è tornare numero uno al mondo il prima possibile, sfruttando il buco nero della scorsa stagione, passata fino a Roma davanti alla tv per scontare la squalifica. "Questo discorso non influisce sul mio gioco. La classifica è sempre una conseguenza di come si gioca. So quali opportunità ho ma quello che conta per me è cercare di rendere al massimo ogni volta che scendo in campo, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000. Poi ovviamente sono al corrente degli scenari ma tutto può cambiare con un solo torneo, è così che funziona il tennis. A Roma, tra l'altro perderemo tanti punti sia io che Carlos, quindi è ancora tutto da vedere. E poi non ci siamo solo io e Alcaraz, anche Zverev è un giocatore incredibile, come abbiamo visto oggi. E pure lui può colmare velocemente il distacco che ha da noi".
Sinner: "Il servizio è migliorato ma è stato un processo lungo"
A dare una grande mano a Jannik in questo periodo è un servizio che sta funzionando davvero molto bene: "Non è casuale ma è un processo molto lungo figlio di tanti allenamenti. Continuiamo a lavorare cercando di capire qual è il movimento migliore e il ritmo giusto al servizio. Poi ovviamente ci sono giorni in cui servo davvero molto bene e giorni in cui faccio più fatica ma questo è il tennis".
La chiusura è su Lehecka, un avversario che Jannik non vuole assolutamente sottovalutare: "Miami è un campo che si adatta molto bene al suo gioco. Serve molto bene, è un giocatore molto aggressivo e queste condizioni qui sono perfette per lui. Le finali sono diverse, portano più tensione ma è normale. Giocare undici partite in meno di tre settimane non è poco ma sto abbastanza bene. Certo, comincio a sentire un po' le gambe stanche ma mi aiuta l'adrenalina, soprattutto nei punti importanti".
E siamo a 32 set vinti di fila nei tornei Masters 1000. Una striscia che ha del clamoroso e che porta Sinner lassù in cima al mondo. Non in classifica, sia chiaro. Sul trono c'è ancora Alcaraz (per ora) ma a livello di continuità Jannik non conosce rivali. Domenica ci sarà l'ultimo atto di un'incredibile cavalcata che potrebbe - in caso di vittoria in due set contro Lehecka nella finale di Miami - portare l'altoatesino a vincere il Sunshine Double senza perdere nemmeno un set. Nessuno nella storia del tennis ci era mai riuscito.
Sinner e il commento dopo la vittoria su Zverev
Sinner ha appena battuto Zverev 6-3, 7-6 in quasi due ore di battaglia e davanti ai microfoni si mantiene lucido come sempre. Lui ai record non pensa, da famelico cannibale quale è pensa solo all'obiettivo finale: vincere. Un obiettivo centrato talmente tante volte da risultare ormai quasi routine. E così non è. "È bello tornare in finale qui a Miami", ha detto il numero due al mondo dopo la vittoria contro il tedesco. "Lehecka è un avversario molto difficile da affrontare che ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana. Lui non avrà niente da perdere, io sono in una posizione diversa".