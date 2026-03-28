Sinner a un passo da un record senza precedenti: se batte Lehecka entra nella storia

Un'incognita possono essere le previsioni meteo , incerte e non promettenti al momento. "Sto giocando bene e qualunque cosa succeda in finale io darò il mio massimo. Speriamo di trovare poca umidità e un campo asciutto. Contro Sascha a fare la differenza sono stati pochi punti. Io ho servito molto bene nel finale e questo mi ha aiutato molto".

L'obiettivo di Sinner è tornare numero uno al mondo il prima possibile, sfruttando il buco nero della scorsa stagione, passata fino a Roma davanti alla tv per scontare la squalifica. "Questo discorso non influisce sul mio gioco. La classifica è sempre una conseguenza di come si gioca. So quali opportunità ho ma quello che conta per me è cercare di rendere al massimo ogni volta che scendo in campo, soprattutto negli Slam e nei Masters 1000. Poi ovviamente sono al corrente degli scenari ma tutto può cambiare con un solo torneo, è così che funziona il tennis. A Roma, tra l'altro perderemo tanti punti sia io che Carlos, quindi è ancora tutto da vedere. E poi non ci siamo solo io e Alcaraz, anche Zverev è un giocatore incredibile, come abbiamo visto oggi. E pure lui può colmare velocemente il distacco che ha da noi".