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Bolelli, la commovente dedica al papà dopo il trionfo a Miami

In seguito al successo in coppia con Vavassori nella finale del Masters 1000 in Florida, Simone ha scritto un toccante messaggio sulla telecamera
2 min
TagsSimone Bolelli

Un'ora e dodici minuti sono stati sufficiente a Simone Bolelli e Andrea Vavassori per laurearsi campioni del Masters 1000 di Miami. La coppia azzurra ha superato con un netto 6-4 6-2 Heliovaara/Patten, conquistando così il nono titolo di coppia ma di gran lunga il più importante. Un trofeo doppiamente speciale per gli italiani e in particolare per Bolelli, il quale sta vivendo un periodo piuttosto complicato a causa di problemi in famiglia. Dopo aver saltato il Masters 1000 di Indian Wells, il 40enne di Budrio è volato negli Stati Uniti per il secondo appuntamento del Sunshine Double e ha festeggiato un titolo speciale. A fine partita è stato proprio lui stesso a condividere il suo dolore, approfittando del palcoscenico per una dedica speciale.

La commovente dedica di Bolelli

"Resisti papà" ha scritto sulla telecamera Simone, il cui primo pensiero dopo il trionfo è andato a una persona speciale per lui. Anche Vavassori si è unito al messaggio di forza e ha aggiunto "Per te Dani". Inoltre, quando Bolelli ha preso la parola durante la cerimonia di premiazione, con la voce rotta dall'emozione ha ribadito: "Dedico questo titolo ai miei genitori e in particolare a mio padre, che sta attraversando un momento difficile". Emblematico infine il gesto di Vavassori a fine match, che si è avvicinato al suo partner e l'ha stretto tra le braccia: un abbraccio che vale più di mille parole.

 

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