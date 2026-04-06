Sinner pronto al sorpasso su Alcaraz: gap ridotto, la nuova classifica Atp   

Il ritorno sulla terra battuta - superficie su cui vanta l’84,4% di vittorie nel circuito maggiore, secondo solo a Nadal e Borg - potrebbe favorire lo spagnolo, eppure Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dell’avversario, ha ottime chance di riprendersi il trono già a Montecarlo, torneo in cui è arrivato due volte in semifinale. L'attesa è alle stelle.

Non solo Sinner, fari su Musetti

Sarà una settimana cruciale anche per Lorenzo Musetti, che si conferma al quinto posto ma da Montecarlo dovrà difendere tantissimi punti per restare in Top 5. L’anno scorso l’italiano ha disputato la finale a Montecarlo e le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros, per un totale di 2.250 punti da difendere sui suoi attuali 4.265. Musetti resta davanti a Zverev e a un Djokovic assente nel Principato, ma dovrà stare attento soprattutto al ritorno di Alex de Minaur (numero 6 con 4.095 punti) e a Felix Auger-Aliassime (numero 7 con 4.000 punti), anche lui semifinalista a Montecarlo dodici mesi fa.

Classifica Atp, cosa cambia

L’unica variazione nella Top 10 è lo scambio di posizioni tra Ben Shelton (ora ottavo) e Taylor Fritz (nono). Nel tabellone del Principato ci saranno anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che hanno perso i punti conquistati con i titoli di Bucarest e Marrakech e scivolano rispettivamente al 16° posto (-3) e al 21° posto (-2). Più giù Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.