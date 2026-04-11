Vacherot è una furia e parte l’insulto in spagnolo nella sfida con Alcaraz: “Hijo de puta!

Nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot , vinta dallo spagnolo con un doppio 6-4 , non è mancato praticamente nulla, anzi c'è stata persino una video review. Nel corso del secondo set, l'arbitro - la francese Aurelie Tourte - ha infatti indossato le cuffie per rivedere un episodio al monitor dopo le perplessità di Alcaraz sulla legalità del colpo dell'avversario. Proprio in quel game c'è stato un altro episodio che non è passato inosservato e che ha scatenato gli utenti sui social. A un certo punto, mentre le telecamere indugiavano su di lui, Vacherot ha detto chiaramente - e in spagnolo - "Hijo de puta" . Un insulto rivolto al numero uno al mondo, sicuramente dettato dall'adrenalina del match ma comunque poco carino. Il motivo? Bisogna tornare indietro a una manciata di punti.

Cosa è successo tra Vacherot e Alcaraz

Nono game del secondo set: 30-15, serve Vacherot, che segue a rete un dritto incrociato sul quale Alcaraz gioca un recupero di dritto. Il monegasco s'inventa un colpo che non esiste, ovvero una volée smorzata che rimane molto corta. Carlos ci arriva, tuttavia non riesce a frenare la sua corsa e tocca la rete, perdendo automaticamente il punto. Lo spagnolo però non è convinto che il colpo dell'avversario sia lecito: a suo dire, la palla ha toccato prima la racchetta di Vacherot e poi il suolo, e non viceversa. L'arbitro accoglie dunque la richiesta di revisione di Alcaraz, riguarda l'episodio ma giustamente assegna il punto a Vacherot poiché le immagini mostrano come in realtà la palla rimbalzi al suolo appena prima che il monegasco la impatti con il telaio. Il game dunque prosegue, ma passano pochi punti prima che Vacherot diventi una furia.

L'insulto di Vacherot ad Alcaraz

Il campione in carica del Masters 1000 di Shanghai non sfrutta due palle game, perde quattro punti consecutivi e di conseguenza il servizio, mandando Alcaraz a servire per il match sul 5-4. Proprio in occasione del punto che assegna il break all'avversario, Valentin perde le staffe e mormora in spagnolo "Hijo de puta". Con ogni probabilità ce l'ha con Alcaraz per la decisione precedente di chiedere la review, che col senno di poi gli è costata il break. Ciononostante non ci sono ripercussioni - anche perché è impossibile che Carlos se ne sia potuto accorgere -, anzi la stretta di mano a rete tra i due è molto cordiale (c'è persino un abbraccio), con Alcaraz che a fine partita scriverà sulla telecamera "Respect to Valentin".