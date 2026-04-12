Rune infastidisce Sinner e Alcaraz: "Voglio portare un po' di caos, serve un volto nuovo"

Il ritorno in campo di Holger Rune è sempre più vicino . Dopo aver rimediato la rottura del tendine d'Achille in occasione dell'ATP 250 di Stoccolma dello scorso anno, il tennista danese sembra essersi ristabilito al punto da figurare nell'entry list dell'ATP 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. Presente in questi giorni a Montecarlo per assaporare quell'aria di grande tennis che spera di ritrovare al più presto, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. " Un infortunio del genere ti cambia nel profondo : realizzi quanto in fretta possano cambiare le cose e quanto sia importante godersi ogni momento - ha ammesso Rune - Mi sono molto più forte dal punto di vista mentale : ho smesso di dare per scontate certe cose e ho invece iniziato a dare più valore a tutto". Non poteva poi mancare un commento su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz .

Rune avverte Sinner e Alcaraz: "Voglio portare del caos"

"Allo stato attuale Sinner e Alcaraz sono i giocatori più dominanti del circuito e l'obiettivo di tutti è arrivare al loro livello. Al momento non esiste una sfida più difficili di batterli. Proprio per questo mi ha impressionato quello che ha fatto Djokovic all'Australian Open: è stato incredibile vederlo arrivare in finale dopo aver sconfitto alla sua età Sinner, ma anche restare competitivo con Alcaraz" ha detto il tennista danese. Per poi concludere: "Jannik e Carlos sono i punti di riferimento, ma sarebbe bello vedere emergere un volto nuovo. Spero di essere io, così da riuscire a portare un po' di caos nel circuito. Voglio tornare più forte e più completo di prima: il mio obiettivo è essere dominante".