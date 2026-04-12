Sinner e Alcaraz, scontri diretti aggiornati: il dato dopo la finale di Montecarlo

Il successo di Jannik Sinner ai danni di Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo è speciale sotto numerosi aspetti. Non solo l'azzurro è tornato numero uno del mondo e ha conquistato il suo primo titolo importante sulla terra battuta, ma ha anche battuto lo spagnolo su quella che è la superficie preferita di quest'ultimo e quella che invece piace meno a Sinner. Una vittoria preziosa anche in chiave scontri diretti: Sinner aveva sì vinto il più recente, in occasione delle ATP Finals di Torino del 2025, ma aveva perso sette dei precedenti otto. Grazie al trionfo monegasco ha recuperato terreno anche in questa classifica e promette di accorciare ulteriormente le distanze dal rivale spagnolo.