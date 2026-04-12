Sinner e Alcaraz, scontri diretti aggiornati: il dato dopo la finale di Montecarlo
Il successo di Jannik Sinner ai danni di Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo è speciale sotto numerosi aspetti. Non solo l'azzurro è tornato numero uno del mondo e ha conquistato il suo primo titolo importante sulla terra battuta, ma ha anche battuto lo spagnolo su quella che è la superficie preferita di quest'ultimo e quella che invece piace meno a Sinner. Una vittoria preziosa anche in chiave scontri diretti: Sinner aveva sì vinto il più recente, in occasione delle ATP Finals di Torino del 2025, ma aveva perso sette dei precedenti otto. Grazie al trionfo monegasco ha recuperato terreno anche in questa classifica e promette di accorciare ulteriormente le distanze dal rivale spagnolo.
Sinner-Alcaraz: gli scontri diretti aggiornati
Carlos Alcaraz conduce per 10-7 nei precedenti. Qualcuno considera anche quello del Challenger di Alicante nel 2019 - che porterebbe lo spagnolo sull'11-7 - tuttavia ufficialmente non viene conteggiato dall'ATP. Ciò su cui non ci sono dubbi è che Sinner ha ottenuto la sua settima vittoria contro Alcaraz, ma solo la seconda su terra battuta. La prima era arrivata nel 2022, sempre in una finale, nell'ATP 250 di Umago. Quella di Montecarlo è stata la prima sfida tra i due nel 2026 ma addirittura la nona finale (di cui otto consecutive). Un altro dato statistico da tenere a mente è che Sinner ha vinto gli ultimi quattro set disputati contro lo spagnolo, perciò la pressione sarà su quest'ultimo in occasione del prossimo appuntamento.