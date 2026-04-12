"Cemento, erba, terra, la prossima volta...", Alcaraz si arrende: la frase detta a rete a Sinner dopo la finale di Montecarlo

Perdere non piace a nessuno, tantomeno a Carlos Alcaraz. Eppure l'impressione è che lo spagnolo sia più contento - umanamente parlando - quando a batterlo è il suo amico Jannik Sinner. Lo si è visto anche in occasione della finale del Masters 1000 di Montecarlo, vinta dall'azzurro con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo due ore e un quarto. I due si sono scambiati uno splendido abbraccio a rete a fine partita e poi hanno speso parole al miele per l'altro durante la cerimonia di premiazione. Particolarmente sportivo Alcaraz, che non appena ha preso il microfono si è congratulato con Sinner: non sono stati però i complimenti di rito, bensì ha voluto evidenziare di dover iniziare applaudendo la sua prestazione. Molto bello anche lo scambio a rete tra i due: ecco cosa si sono detti.