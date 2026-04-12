"Cemento, erba, terra, la prossima volta...", Alcaraz si arrende: la frase detta a rete a Sinner dopo la finale di Montecarlo
Perdere non piace a nessuno, tantomeno a Carlos Alcaraz. Eppure l'impressione è che lo spagnolo sia più contento - umanamente parlando - quando a batterlo è il suo amico Jannik Sinner. Lo si è visto anche in occasione della finale del Masters 1000 di Montecarlo, vinta dall'azzurro con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo due ore e un quarto. I due si sono scambiati uno splendido abbraccio a rete a fine partita e poi hanno speso parole al miele per l'altro durante la cerimonia di premiazione. Particolarmente sportivo Alcaraz, che non appena ha preso il microfono si è congratulato con Sinner: non sono stati però i complimenti di rito, bensì ha voluto evidenziare di dover iniziare applaudendo la sua prestazione. Molto bello anche lo scambio a rete tra i due: ecco cosa si sono detti.
La frase detta da Alcaraz a Sinner
"Cemento, erba, terra, la prossima volta..." ha esordito Alcaraz, riferendosi al fatto che Jannik fosse riuscito a batterlo anche sul rosso, unica superficie su cui lo spagnolo era stato quasi sempre superiore. Statistiche alla mano, Sinner aveva vinto in realtà la finale dell'ATP 250 di Umago nel 2022, ma nelle finali più prestigiose (Roma e Parigi 2025) aveva sempre prevalso Carlitos. "Ben fatto, ben fatto" ha poi ripetuto Alcaraz. A quel punto Sinner ha risposto dicendo "È sempre un piacere". Quindi lo spagnolo ha aggiunto: "Ottimo lavoro", congratulandosi nuovamente con il rivale. Magari questo rispetto reciproco toglierà un po' di pepe alle loro sfide, ma l'esempio che danno alle nuove generazioni è davvero esemplare. E tutti gli appassionati di tennis apprezzano la loro capacità di essere rivali esclusivamente dal primo all'ultimo punto del match per poi tornare subito a essere buoni amici.