Allarme contagio a Madrid, Cilic si ritira per un virus: "Ho avuto un'intossicazione"

Uno dei match di secondo turno più attesi del Masters 1000 di Madrid era quello tra il brasiliano Joao Fonseca e il croato Marin Cilic. Programmato in sessione serale sull'Arantxa Sanchez Stadium, non si è disputato a causa di un improvviso forfait del trentasettenne di Banja Luka. A svelare il motivo è stato lui stesso con un messaggio sui social: "Ciao a tutti, Purtroppo ieri ho avuto un'intossicazione alimentare. Dopo aver cercato di riprendermi tutta la notte, il mio corpo è purtroppo esausto e non è nelle condizioni adatte per affrontare la partita. Chiedo scusa a tutti i tifosi che non vedevano l'ora di assistere all'incontro. Ero così emozionato di tornare a Madrid. Grazie a tutti per il supporto. In bocca al lupo Joao e spero che avremo presto l'opportunità di giocare di nuovo insieme!"