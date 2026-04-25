Allarme contagio a Madrid, Cilic si ritira per un virus: "Ho avuto un'intossicazione"
Uno dei match di secondo turno più attesi del Masters 1000 di Madrid era quello tra il brasiliano Joao Fonseca e il croato Marin Cilic. Programmato in sessione serale sull'Arantxa Sanchez Stadium, non si è disputato a causa di un improvviso forfait del trentasettenne di Banja Luka. A svelare il motivo è stato lui stesso con un messaggio sui social: "Ciao a tutti, Purtroppo ieri ho avuto un'intossicazione alimentare. Dopo aver cercato di riprendermi tutta la notte, il mio corpo è purtroppo esausto e non è nelle condizioni adatte per affrontare la partita. Chiedo scusa a tutti i tifosi che non vedevano l'ora di assistere all'incontro. Ero così emozionato di tornare a Madrid. Grazie a tutti per il supporto. In bocca al lupo Joao e spero che avremo presto l'opportunità di giocare di nuovo insieme!"
Allarme virus a Madrid?
Per Cilic ora è previsto riposo prima del ritorno in campo sulla terra rossa di Roma, per gli Internazionali d'Italia, e Parigi, per il Roland Garros. Fonseca è invece approdato al terzo turno, dove sfiderà lo spagnolo - e coetaneo - Rafa Jodar in una sfida che si preannuncia avvincente. Tuttavia quello di Cilic potrebbe non essere un caso isolato, perciò un po' di preoccupazione inevitabilmente cresce. Come già accaduto in altri tornei in passato, quando un giocatore viene debilitato da un virus la stessa sorte tocca ad altri colleghi, solitamente quelli con cui trascorre più tempo, perciò i connazionali. Per il momento non si registrano altri casi alla Caja Màgica, tuttavia la situazione va monitorata attentamente in ottica futura.