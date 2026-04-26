Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti continua a fare strada nel Masters 1000 di Madrid . Dopo il successo all'esordio contro Hubert Hurkacz , il carrarino ha sconfitto Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 40 minuti. Altra vittoria importante per Musetti, che sta ritrovando buone sensazioni e può seriamente ambire a difendere la semifinale raggiunta dodici mesi fa alla Caja Màgica. Sul suo cammino continuano però ad esserci giocatori insidiosi e negli ottavi di finale se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka . Accreditato dell'undicesima testa di serie, sta vivendo una stagione molto positiva in cui ha raggiunto persino una finale Masters 1000, a Miami contro Sinner. Inoltre, proprio a Madrid (nel 2024) aveva centrato la sua prima semifinale in un Masters 1000 - dovendosi però ritirare contro Auger-Aliassime -, quindi si trova chiaramente a suo agio in queste condizioni di gioco.

Musetti-Lehecka, quando si gioca

La partita tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena martedì 28 aprile con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Lehecka

Il tennista ceco è avanti 2-1 nei confronti diretti, tuttavia Lorenzo ha vinto il più recente e l'unico sulla terra rossa: Monte-Carlo 2025 con il punteggio di 1-6 7-5 6-2. Le sconfitte dell'azzurro risalgono invece al 2022 (Rotterdam) e al 2023 (Miami).

Dove vedere la partita in tv

L'incontro con Lorenzo Musetti protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALISTA – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615