Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti continua a fare strada nel Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo all'esordio contro Hubert Hurkacz, il carrarino ha sconfitto Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 40 minuti. Altra vittoria importante per Musetti, che sta ritrovando buone sensazioni e può seriamente ambire a difendere la semifinale raggiunta dodici mesi fa alla Caja Màgica. Sul suo cammino continuano però ad esserci giocatori insidiosi e negli ottavi di finale se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka. Accreditato dell'undicesima testa di serie, sta vivendo una stagione molto positiva in cui ha raggiunto persino una finale Masters 1000, a Miami contro Sinner. Inoltre, proprio a Madrid (nel 2024) aveva centrato la sua prima semifinale in un Masters 1000 - dovendosi però ritirare contro Auger-Aliassime -, quindi si trova chiaramente a suo agio in queste condizioni di gioco.
Musetti-Lehecka, quando si gioca
La partita tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena martedì 28 aprile con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Lehecka
Il tennista ceco è avanti 2-1 nei confronti diretti, tuttavia Lorenzo ha vinto il più recente e l'unico sulla terra rossa: Monte-Carlo 2025 con il punteggio di 1-6 7-5 6-2. Le sconfitte dell'azzurro risalgono invece al 2022 (Rotterdam) e al 2023 (Miami).
Dove vedere la partita in tv
L'incontro con Lorenzo Musetti protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Madrid, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALISTA – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.615