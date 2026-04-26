Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti-Lehecka, ottavi Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il cammino alla Caja Màgica del carrarino, che ha superato al terzo turno Griekspoor: ecco quello che c'è da sapere sulla sua prossima partita
3 min
TagsLorenzo Musettijiri leheckaMasters 1000 Madrid

Lorenzo Musetti continua a fare strada nel Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo all'esordio contro Hubert Hurkacz, il carrarino ha sconfitto Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 40 minuti. Altra vittoria importante per Musetti, che sta ritrovando buone sensazioni e può seriamente ambire a difendere la semifinale raggiunta dodici mesi fa alla Caja Màgica. Sul suo cammino continuano però ad esserci giocatori insidiosi e negli ottavi di finale se la vedrà contro il ceco Jiri Lehecka. Accreditato dell'undicesima testa di serie, sta vivendo una stagione molto positiva in cui ha raggiunto persino una finale Masters 1000, a Miami contro Sinner. Inoltre, proprio a Madrid (nel 2024) aveva centrato la sua prima semifinale in un Masters 1000 - dovendosi però ritirare contro Auger-Aliassime -, quindi si trova chiaramente a suo agio in queste condizioni di gioco.

Musetti-Lehecka, quando si gioca

La partita tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena martedì 28 aprile con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Lehecka

Il tennista ceco è avanti 2-1 nei confronti diretti, tuttavia Lorenzo ha vinto il più recente e l'unico sulla terra rossa: Monte-Carlo 2025 con il punteggio di 1-6 7-5 6-2. Le sconfitte dell'azzurro risalgono invece al 2022 (Rotterdam) e al 2023 (Miami).

Dove vedere la partita in tv

L'incontro con Lorenzo Musetti protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALISTA – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Madrid, Cobolli sbotta per le condizioni del campoJodar emozionato: "Sinner mi stava guardando?"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS