Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE
MADRID (SPAGNA) - Caccia agli ottavi di finale per Lorenzo Musetti (n.9 Atp) sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid, dove oggi (26 aprile) il 24enne azzurro (reduce dal successo ottenuto all'esordio nel torneo contro Hubert Hurkacz) sfida nel terzo turno il 29enne olandese Tallon Griekspoor (n.33 Atp). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
12:02
Il cammino di Musetti e Griekspoor
Musetti e Griekspoor si affrontano dopo un secondo turno passato in scioltezza: netti infatti i successi in due set arrivati rispettivamente contro il polacco Hurkacz ed il bosniaco Dzumhur.
11:53
Musetti-Griekspoor si gioca sul centrale
Bel palcoscenico per Musetti e Griekspoor, che scenderanno in campo sul centrale di Madrid, il Manolo Santana, al termine del match femminile tra Coco Gauff e Cristea, che stanno disputando un comobattutissimo primo set. L'inizio è schedulato per le 12:35, al netto dell'andamento della partita precedente.
11:46
Musetti e il divertente siparietto con Alcaraz a Madrid
Divertente siparietto a Madrid tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz (che ha rinunciato per infortunio al Masters 1000 di casa, oltre che agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros). Durante una serata di gala l'azzurro ha sistemato il papillon del numero 2 del mondo suscitando la sua divertita reazione.
11:39
L'olandese è un tabù da sfatare per Lorenzo: i precedenti
C'è un solo precedente nel circuito Atp tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor e a vincere è stato l'olandese, che nel 2024 si è imposto sull'azzurro in tre set (3-6, 7-6, 7-6) nel primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor). Griekspoor è riuscito inoltre a battere Musetti anche nel terzo turno delle Qualificazioni agli Australian Open del 2020 (cemento outdoor), imponendosi in quell'occasione in due set (6-4, 7-6)
11:30
Musetti-Griekspoor: dove vederla in tv e in streaming
La sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti e l'olandese Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Madrid (Spagna)