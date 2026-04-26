Musetti diretta Atp Madrid: segui la partita dell'azzurro contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE

12:02

Il cammino di Musetti e Griekspoor

Musetti e Griekspoor si affrontano dopo un secondo turno passato in scioltezza: netti infatti i successi in due set arrivati rispettivamente contro il polacco Hurkacz ed il bosniaco Dzumhur.

11:53

Musetti-Griekspoor si gioca sul centrale

Bel palcoscenico per Musetti e Griekspoor, che scenderanno in campo sul centrale di Madrid, il Manolo Santana, al termine del match femminile tra Coco Gauff e Cristea, che stanno disputando un comobattutissimo primo set. L'inizio è schedulato per le 12:35, al netto dell'andamento della partita precedente.

11:46

Musetti e il divertente siparietto con Alcaraz a Madrid

Divertente siparietto a Madrid tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz (che ha rinunciato per infortunio al Masters 1000 di casa, oltre che agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros). Durante una serata di gala l'azzurro ha sistemato il papillon del numero 2 del mondo suscitando la sua divertita reazione.

11:39

L'olandese è un tabù da sfatare per Lorenzo: i precedenti

C'è un solo precedente nel circuito Atp tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor e a vincere è stato l'olandese, che nel 2024 si è imposto sull'azzurro in tre set (3-6, 7-6, 7-6) nel primo turno dell'Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor). Griekspoor è riuscito inoltre a battere Musetti anche nel terzo turno delle Qualificazioni agli Australian Open del 2020 (cemento outdoor), imponendosi in quell'occasione in due set (6-4, 7-6)

11:30

Musetti-Griekspoor: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra l'azzurro Lorenzo Musetti e l'olandese Tallon Griekspoor, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Madrid (Spagna)