Da Iga Swiatek a Samsonova: a Madrid tutte ko per colpa dei... tacos di gamberi!

I primi campanelli d'allarme erano sorti dopo il forfait di Marin Cilic , che a causa di un'intossicazione alimentare era stato costretto al ritiro dal match contro Joao Fonseca , valido per il secondo turno del Mutua Madrid Open . A distanza di giorni, si può effettivamente parlare di virus intestinale che ha colpito i giocatori (e in particolare) le giocatrici alla Caja Màgica. La lista non ha fatto altro che allungarsi giorno dopo giorno. Prima Cilic, poi Madison Keys , quindi Amanda Anisimova (anche se ufficialmente si è cancellata dal torneo per problemi al polso), e ancora Iga Swiatek e Liudmila Samsonova . Ovviamente non poteva essere una casualità, perciò si è cercato di individuare il cibo che ha scatenato questa sfilza di ritiri. Il colpevole? I tacos di gamberi serviti alla mensa dei giocatori .

Anche Gauff vittima del virus

Lo ha rivelato l'ex tennista Jim Courier, presente a Madrid nelle vesti di opinionista di Tennis Channel. L'americano ha spiegato che dei gamberi verosimilmente avariati hanno causato il virus intestinale che ha costretto così tante giocatrici al forfait da Madrid. Chi non si è ritirata ma è stata comunque debilitata dall'intossicazione alimentare è stata Coco Gauff. Nel corso del match di terzo turno contro Sorana Cirstea ha addirittura vomitato in campo, ma in qualche modo è riuscita a imporsi in rimonta. "Penso di aver preso quello che hanno tutti qui a Madrid, purtroppo. Cercherò solo di spingere fino a domani" ha dichiarato nell'intervista a caldo, rivelando di essersi concentrata esclusivamente sul portare a termine l'incontro.