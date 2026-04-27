Cobolli diretta Atp Madrid: segui il match contro Vallejo. Tennis oggi LIVE

MADRID (Spagna) - Flavio Cobolli cerca un posto tra i magnifici 16 del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, come mai gli è riuscito in passato. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il tennista romano, numero 13 del mondo e 10 del tabellone, sfida il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo , numero 96 del mondo: in palio, appunto, c'è la qualificazione agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open. Non ci sono precedenti tra i due. Nel 2026 Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco a marzo e ha perso la finale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera il 19 aprile scorso. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

20:14

+++ Inizia Cobolli-Vallejo +++

Al via la sfida tra l'azzurro e il paraguaiano: si parte con Flavio al servizio.

20:08

Cobolli e Vallejo in campo

Flavio e Adolfo Daniel fanno il loro ingresso sul campo 3 della Caja Magica di Madrid, accolti dagli applausi del pubblico.

19:56

Blockx batte Auger-Aliassime: ora tocca a Cobolli!

Il belga piega in due set il più quotato canadese 7-6 (3), 6-3 dopo un'ora e mezza di partita: tra pochi minuti, sul campo 3 della Caja Magica, tocca a Flavio e il talento paraguaiano Vallejo.

19:50

Cobolli mette nel mirino la Top 10 del ranking Atp

L'approdo al terzo turno del Masters 1000 di Madrid dà una spinta considerevole alla scalata di Cobolli nella classifica mondiale: sorpassato il russo Rublev, Flavio si è insediato al 12° posto della graduatoria e mette nel mirino la Top 10. Per realizzare il sogno di entrare subito tra i primi dieci del mondo, però, il tennista romano dovrebbe vincere nella Capitale spagnola e augurarsi l'eliminazione di almeno due tra Bublik, Musetti e Medvedev prima delle semifinali. In caso contrario, l'appuntamento è solo rimandato.

19:40

Atp Madrid, è Vallejo la sorpresa del torneo

È il giovane paraguaiano, classe 2004, l'indiscussa sorpresa dell'edizione 2026 del torneo madrileno. Adolfo Daniel ha infatti iniziato la settimana nelle qualificazioni, dove ha superato lo spagnolo Pedro Martinez al primo turno (6-3, 6-1) per poi ripetersi, nel match decisivo, contro il portoghese Henrique Rocha (6-1, 4-6, 6-2). Nel main draw, il numero 96 del ranking Atp è stato capace di estromettere avversari del calibro di Grigor Dimitrov (bulgaro ko 6-4, 6-4) e lo statunitense Learner Tien (sconfitto 6-4, 6-3).

19:25

Blockx vince il primo set con Auger-Aliassime poi tocca a Cobolli

Sul campo 3 della 'Caja Magica' di Madrid si è concluso da pochi minuti il primo set della sfida tra Alexander Blockx e Felix Auger-Aliassime: il 21enne belga si è imposto al tie-break - 7-6 (3) il punteggio - dopo 59' di gara. Al termine della sfida scenderanno in campo Flavio Cobolli e Adolfo Daniel Vallejo.

19:20

Madrid, Cobolli sbotta per le condizioni del campo: "Altro che terra battuta! Sembra di stare..."

Nel corso del match di secondo turno contro l'argentino Ugo Carabelli, Flavio ha chiesto l'intervento del supervisor per lamentarsi dello stato del terreno di gioco. LEGGI TUTTO

19:05

Atp Madrid, il possibile avversario di Cobolli agli ottavi

Se l'azzurro dovesse battere Vallejo e quindi staccare il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo affronterebbe il russo Daniil Medvedev (settima testa di serie del seeding) che ha avuto la meglio sul norvegese Budkov Kjaer in due set (6-3, 6-2).

18:55

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61

18:45

I precedenti tra Cobolli e Vallejo

Tra i due giocatori non ci sono precedenti: quello odierno alla Caja Magica di Madrid è il primo confronto diretto tra l'azzurro e il paraguaiano.

18:35

Cobolli-Vallejo, dove seguire il match in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e il paraguaiano sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

18:25

Cobolli a Madrid

Tra poco Cobolli affronterà Vallejo. Dopo il bye del primo turno a Madrid, il tennista romano ha superato il secondo turno, battendo in tre set l'argentino Camilo Ugo Carabelli.

Caja Magica, Madrid