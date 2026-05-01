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venerdì 1 maggio 2026
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Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggi© Getty Images

Sinner-Fils diretta, segui LIVE la semifinale dell'Atp Madrid. Tennis oggi

Il numero uno al mondo sfida il francese per un posto in finale nel torneo spagnolo: di seguito la cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
1 min
TagssinnerTennis
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A Roma lo aspettano tutti a braccia aperte. Ma prima Jannik Sinner vuole portare a casa un altro titolo, quello di Madrid. Oggi è in programma la semifinale contro il francese Fils, avversario ostico soprattutto in un periodo dove, ha ammesso lo stesso numero uno azzurro, un po' di stanchezza inizia a farsi sentire. Ma Sinner non ha voglia di lasciare nulla per strada: appuntamento alle 16 contro un giocatore che ha affrontato, e battuto, una sola volta in carriera. Di seguito, la cronaca in tempo reale dal prepartita alle dichiarazioni finali.

14:52

Semifinale tra Sinner e Fils, a che ora si gioca

Sinner e Fils scenderanno in campo alle 16. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere

 

 

Madrid

 

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