L'originale proposta di Toni Nadal per migliorare il tennis: "Serve cambiare le racchette"

Una misura per cambiare qualcosa nel tennis? Giocare con una racchetta più piccola . La proposta arriva da Toni Nadal , figura di grando rilievo nel mondo del tennis dopo i tanti anni trascorsi ad allenare suo nipote Rafa . Ospite del programma "Radioestadio Noche" su Onda Cero, ha spiegato che a suo avviso sarebbe opportuno modificare la grandezza degli strumenti dei giocatori per garantire uno spettacolo migliore: " Al giorno d'oggi, quasi tutti i match si basano sul colpire la palla il più forte possibile. E per contrastare ciò non c'è una vera e propria strategia ". Per poi lanciare un appello ai vertici: "Dovrebbero inventarsi qualcosa per cambiare il tennis: non sempre è particolarmente attraente". A dir la verità non si tratta di una proposta nuova dato che già in passato Toni Nadal aveva sottolineato il problema della velocità delle palle, che incrementava il rischio di infortunarsi. A distanza di mesi è tuttavia tornato a portare avanti questa sua battaglia.

Toni Nadal: "Alcaraz non è inferiore a Sinner"

Nel corso della chiacchierata, Toni Nadal ha poi toccato altri temi, a partire dal Mutua Madrid Open che si è concluso di recente: "In Spagna tendiamo a essere molto critici nei nostri confronti, ma la verità è che il torneo di Madrid è uno dei migliori che ci siano e Feliciano Lopez sta facendo un grande lavoro". L'unico appunto sulla finale: "Non è normale che si concluda in meno di un'ora, specialmente se a sfidarsi sono il numero 1 e il numero 3 del mondo: Zverev è sceso in campo già battuto". Infine, una chiosa sull'infortunio di Carlos Alcaraz: "Sono sicuro che non accelererà i tempi: il polso è molto delicato. Il numero uno del mondo? Non credo che Carlos sia troppo preoccupato così come non credo che sia inferiore a Sinner. Ciò che conta è che si riprenda".