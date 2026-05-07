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giovedì 7 maggio 2026
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Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Uscita vittoriosa da una battaglia di tre ore contro Jeanjean, la campionessa in carica del torneo di Roma è attesa da un altro impegno insidioso
3 min
TagsJasmine PaoliniElise MertensInternazionali d'Italia

Il primo match in un torneo non è mai facile, ma dopo circa tre ore di gioco Jasmine Paolini ha sconfitto la francese Leolia Jeanjean, qualificandosi per il terzo turno degli Internazionali d'Italia. È cominciata dunque con un successo la difesa del titolo al Foro Italico dell'azzurra, attesa subito da un altro test complicato. La sua prossima avversaria sarà infatti la belga Elise Mertens, numero 22 del mondo e accreditata della testa di serie 21. La trentenne di Lovanio ha battuto all'esordio Panna Udvardy in due set ed è una giocatrice molto solida, tuttavia l'impegno è più che alla portata per Jasmine, la quale potrà inoltre fare affidamento sul caloroso pubblico di casa.

Paolini-Mertens, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Mertens, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma sabato 9 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Mertens

Jasmine è in svantaggio per 4-2 nei confronti diretti e ha anche perso l'unica sfida sul rosso, seppur risalente al lontano 2020. Le due giocatrici non si affrontano dal 2024, quando l'azzurra vinse sull'erba di Eastbourne.

Dove vedere la partita di Paolini in tv

Il WTA 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Disponibile anche una diretta in chiaro, sia in tv su SuperTennis che in streaming su SuperTenniX.

Internazionali d'Italia, il monterpremi femminile

PRIMO TURNO – € 15.815

SECONDO TURNO – € 25.515

TERZO TURNO – € 46.080

OTTAVI DI FINALE – € 79.510

QUARTI DI FINALE – € 150.000

SEMIFINALE – € 289.115

FINALE – € 549.335

VINCITRICE – € 1.055.285

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