Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il primo match in un torneo non è mai facile, ma dopo circa tre ore di gioco Jasmine Paolini ha sconfitto la francese Leolia Jeanjean, qualificandosi per il terzo turno degli Internazionali d'Italia. È cominciata dunque con un successo la difesa del titolo al Foro Italico dell'azzurra, attesa subito da un altro test complicato. La sua prossima avversaria sarà infatti la belga Elise Mertens, numero 22 del mondo e accreditata della testa di serie 21. La trentenne di Lovanio ha battuto all'esordio Panna Udvardy in due set ed è una giocatrice molto solida, tuttavia l'impegno è più che alla portata per Jasmine, la quale potrà inoltre fare affidamento sul caloroso pubblico di casa.