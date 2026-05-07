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giovedì 7 maggio 2026
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Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVE © EPA

Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVE

L'esordio di Jasmine contro la tennista francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Foro Italico
1 min
TagsPaoliniTennis
Aggiorna

ROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il titolo, inizia oggi il viaggio verso un'ipotetica finale: segui tutto in diretta.

12:10

Non solo Paolini: tutti gli italiani in campo

Gli italiani in campo oggi: apre Berrettini contro Popyrin (segui live). Poi tocca a Paolini contro Jeanjean, Bellucci contro Burruchaga, Maestrelli con Bautista Agut e a Cadenasso contro Tirante. Cinà sfida Blockx dopo l’interruzione di ieri, Basiletti continua il match sospeso con Tomljianovic. Chiude sulla BNP Paribas Arena il derby tra Pellegrino e Nardi.  

12:05

A che ora l'esordio di Paolini

L'inizio della gara di Jasmine Paolini è in programma oggi, giovedì 7 maggio, non prima delle 13. Qui tutti i dettagli. 

Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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