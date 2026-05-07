Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 7 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
2° Set5/7/2026, ore 9:15:
Alexei Popyrin Ranking: 60
1
0
0
0
6
4
2
2
Matteo Berrettini Ranking: 100

Popyrin - Berrettini diretta, segui live la sfida degli Internazionali di Roma oggi

Matteo gioca in casa e fa il suo l'esordio nel torneo che l'ha visto esplodere nel grande tennis: tutti gli aggiornamenti
7 min
TagsBerrettiniRomaPopyrin
Aggiorna

Matteo Berrettini è carico e motivato per il suo esordio di oggi (giovedì 7 maggio) agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver raggiunto i quarti di finale al Challenger 175 di Cagliari, un risultato che ha contribuito a cancellare almeno in parte l’amarezza di Madrid, il romano e padrone di casa scenderà in campo contro l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking Atp. Si tratta di un avversario ostico e imprevedibile, con un passato da top 20 e una buona esperienza sui campi in terra battuta. Per Matteo si tratta di un’occasione importante: giocare davanti al pubblico di Roma sembra l'occasione giusta per ritrovare fiducia e ritmo. Segui la partita in diretta. 

12:16

Popyrin insiste: 3-2

Gioco equilibrato, ma la spunta ancora l'australiano (40-30) che non ha concesso palle break a Matteo in questo secondo set 

12:12

Berrettini è vivo: 2-2

Game a zero, stavolta a favore del romano che non molla  

12:08

Game a zero per Popyrin: 2-1

Non funziona il dritto di Matteo che resta sotto ma ancora in partita 

12:05

Berrettini riparte: 1-1

Interrompe il momento no il romano che rientra in gioco (40-30) sfruttando il servizio  

12:01

Inizia il secondo set: Popyrin fa 1-0

Game in controllo per l'australiano (40-30) che fa suo il quinto gioco di fila. Uno scambio è stato ripetuto per la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta dell’australiano. Matteo era contrariato, fischi dalle tribune  

11:52

+++ Popyrin-Berrettini 6-2: finisce il primo set +++ 

Secondo break dell'australiano e set chiuso agilmente al Centrale 

11:46

Popyrin avanza e consolida il break: 5-2

Berrettini parte forte (0-30) ma poi crolla (40-30): primo set compromesso 

11:42

Break Popyrin: 4-2

Berrettini perde il turno alla battuta (30-40): troppi errori per il romano che adesso è sotto e deve inseguire  

11:36

Popyrin avanza: 3-2

Game a zero per l'australiano che torna in vantaggio nel parziale del primo set 

11:34

Berrettini, che reazione: 2-2

Il romano annulla una palla break e vince un game complicato ai vantaggi, sfruttando la battuta. Da segnalare però un doppio fallo in avvio 

11:26

Popyrin ai vantaggi: 2-1

Annullata una palla break a Metteo dopo un dritto che va lungo. L'australiano rimonta ma ha rischiato tantissimo   

11:21

Berrettini pareggia i conti: 1-1

Solido il servizio di Matteo, uno dei suoi punti di forza. Finisce 40-15 il secondo game. Notevole una palla corta, Popyrin è in difficoltà nella risposta  

11:18

Popyrin tiene il servizio: 1-0

Nonostante un grandissimo passante di Berrettini, l'australiano porta a casa il primo game (40-30) in rimonta (da 15-30) 

11:02

Tra poco si parte

Giocatori in campo, la partita inizierà a breve. Al servizio Popyrin quando finirà il riscaldamento 

11:00

Il dato di Popyrin

L'avversario di Matteo non è ancora mai riuscito a superare lo scoglio del primo turno nei Master 1000 di questa stagione 

10:57

Il ranking Atp

Matteo è scivolato alla posizione numero 100, più che altro a causa di problemi fisici. Nonostante la differenza in classifica (Popyrin è numero 60), l'azzurro è leggermente favorito a palla ferma  

10:50

Berrettini, ci siamo

Mancano circa 10 minuti all'esordio di Matteo, beniamino di casa nella sua Roma 

10:45

Intanto Sinner si scalda a Roma

L'azzurro, il più atteso, è pronto per il primo allenamento al Foro Italico: ecco dove è previsto. LEGGI DI PIU' 

10:42

Il messaggio dell'amico Cobolli

"C'è molta pressione e ce la mettiamo noi da soli, è un errore che facciamo ma è l'inconscio. Solo io e Berrettini possiamo capire...". APPROFONDISCI 

10:36

Il programma completo sul Centrale di Roma 

Oggi, ore 11: Alexei Popyrin contro Matteo Berrettini 
non prima delle 13:  Jasmine Paolini contro Leolia Jeanjean 
a seguire: Coco Gauff contro Tereza Valentova 
non prima delle 19: Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse 
non prima delle 20.30: Aryna Sabalenka contro Barbora Krejcikova 

10:27

Meno di un mese fa

Berrettini ha battutto in maniera netta Medvedev a inizio aprile

10:20

In tv

La gara di Matteo, valida per il primo turno, verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport, che detiene i diritti del torneo maschile del Foro Italico 

10:10

Berrettini, settima presenza a Roma

Berrettini è alla settima presenza al Masters 1000 del Foro Italico, con il miglior risultato ottenuto nel 2020, quando arrivò ai quarti di finale 

10:03

L'appuntamento al Centrale

La sfida tra Berrettini e Popyrin è in agenda alle ore 11 in punto al Centrale, il campo principale. Si tratta della prima grande partita della giornata   

10:00

I precedenti

Berrettini conduce per 3-1 nei confronti diretti con Popyrin. I due però non si sono mai affrontati sulla terra rossa 

Roma

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Popyrin-Berrettini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS