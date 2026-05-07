Popyrin - Berrettini diretta, segui live la sfida degli Internazionali di Roma oggi
Matteo Berrettini è carico e motivato per il suo esordio di oggi (giovedì 7 maggio) agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver raggiunto i quarti di finale al Challenger 175 di Cagliari, un risultato che ha contribuito a cancellare almeno in parte l’amarezza di Madrid, il romano e padrone di casa scenderà in campo contro l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking Atp. Si tratta di un avversario ostico e imprevedibile, con un passato da top 20 e una buona esperienza sui campi in terra battuta. Per Matteo si tratta di un’occasione importante: giocare davanti al pubblico di Roma sembra l'occasione giusta per ritrovare fiducia e ritmo. Segui la partita in diretta.
12:16
Popyrin insiste: 3-2
Gioco equilibrato, ma la spunta ancora l'australiano (40-30) che non ha concesso palle break a Matteo in questo secondo set
12:12
Berrettini è vivo: 2-2
Game a zero, stavolta a favore del romano che non molla
12:08
Game a zero per Popyrin: 2-1
Non funziona il dritto di Matteo che resta sotto ma ancora in partita
12:05
Berrettini riparte: 1-1
Interrompe il momento no il romano che rientra in gioco (40-30) sfruttando il servizio
12:01
Inizia il secondo set: Popyrin fa 1-0
Game in controllo per l'australiano (40-30) che fa suo il quinto gioco di fila. Uno scambio è stato ripetuto per la caduta del dispositivo antivibrazioni dalla racchetta dell’australiano. Matteo era contrariato, fischi dalle tribune
11:52
+++ Popyrin-Berrettini 6-2: finisce il primo set +++
Secondo break dell'australiano e set chiuso agilmente al Centrale
11:46
Popyrin avanza e consolida il break: 5-2
Berrettini parte forte (0-30) ma poi crolla (40-30): primo set compromesso
11:42
Break Popyrin: 4-2
Berrettini perde il turno alla battuta (30-40): troppi errori per il romano che adesso è sotto e deve inseguire
11:36
Popyrin avanza: 3-2
Game a zero per l'australiano che torna in vantaggio nel parziale del primo set
11:34
Berrettini, che reazione: 2-2
Il romano annulla una palla break e vince un game complicato ai vantaggi, sfruttando la battuta. Da segnalare però un doppio fallo in avvio
11:26
Popyrin ai vantaggi: 2-1
Annullata una palla break a Metteo dopo un dritto che va lungo. L'australiano rimonta ma ha rischiato tantissimo
11:21
Berrettini pareggia i conti: 1-1
Solido il servizio di Matteo, uno dei suoi punti di forza. Finisce 40-15 il secondo game. Notevole una palla corta, Popyrin è in difficoltà nella risposta
11:18
Popyrin tiene il servizio: 1-0
Nonostante un grandissimo passante di Berrettini, l'australiano porta a casa il primo game (40-30) in rimonta (da 15-30)
11:02
Tra poco si parte
Giocatori in campo, la partita inizierà a breve. Al servizio Popyrin quando finirà il riscaldamento
11:00
Il dato di Popyrin
L'avversario di Matteo non è ancora mai riuscito a superare lo scoglio del primo turno nei Master 1000 di questa stagione
10:57
Il ranking Atp
Matteo è scivolato alla posizione numero 100, più che altro a causa di problemi fisici. Nonostante la differenza in classifica (Popyrin è numero 60), l'azzurro è leggermente favorito a palla ferma
10:50
Berrettini, ci siamo
Mancano circa 10 minuti all'esordio di Matteo, beniamino di casa nella sua Roma
10:45
Intanto Sinner si scalda a Roma
L'azzurro, il più atteso, è pronto per il primo allenamento al Foro Italico: ecco dove è previsto. LEGGI DI PIU'
10:42
Il messaggio dell'amico Cobolli
"C'è molta pressione e ce la mettiamo noi da soli, è un errore che facciamo ma è l'inconscio. Solo io e Berrettini possiamo capire...". APPROFONDISCI
10:36
Il programma completo sul Centrale di Roma
Oggi, ore 11: Alexei Popyrin contro Matteo Berrettini
non prima delle 13: Jasmine Paolini contro Leolia Jeanjean
a seguire: Coco Gauff contro Tereza Valentova
non prima delle 19: Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse
non prima delle 20.30: Aryna Sabalenka contro Barbora Krejcikova
10:27
Meno di un mese fa
Berrettini ha battutto in maniera netta Medvedev a inizio aprile
10:20
In tv
La gara di Matteo, valida per il primo turno, verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport, che detiene i diritti del torneo maschile del Foro Italico
10:10
Berrettini, settima presenza a Roma
Berrettini è alla settima presenza al Masters 1000 del Foro Italico, con il miglior risultato ottenuto nel 2020, quando arrivò ai quarti di finale
10:03
L'appuntamento al Centrale
La sfida tra Berrettini e Popyrin è in agenda alle ore 11 in punto al Centrale, il campo principale. Si tratta della prima grande partita della giornata
10:00
I precedenti
Berrettini conduce per 3-1 nei confronti diretti con Popyrin. I due però non si sono mai affrontati sulla terra rossa
Roma