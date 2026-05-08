Adriano Panatta celebrato dal Roland Garros: "Spirito ed eleganza del tennis". Ecco cosa farà in finale

Panatta invitato a Parigi: la nota ufficiale

Il Roland Garros ha deciso di rendere omaggio all'ex campione italiano. La Direttrice del torneo Amélie Mauresmo il Presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton lo hanno invitato ufficialmente a Parigi, ricondando la vittoria di Panatta nel 1976 come “uno dei capitoli più iconici scritti sulla terra rossa di Parigi” e sottolineano come “il suo spirito combattivo, l’eleganza del gioco e quei punti storici continuino a incarnare l’anima del Roland Garros”.

Panatta, il ricordo del trionfo del 1976

Adriano Panatta il 17 maggio sarà al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d’Italia; poi concederà il bis a Parigi: "Ci sono luoghi che restano dentro per sempre, e per me Parigi è uno di quelli – ha commentato l'ex campione azzurro -. Ricevere un invito così è un grande onore, ringrazio la direttrice Amélie Mauresmo e il President Gilles Moretton. E' un privilegio poter sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros, per me ha un significato davvero speciale”.