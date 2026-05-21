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Darderi eliminato ad Amburgo: De Minaur lo annienta in due set

L'azzurro si aggiudica solo tre game contro l'australiano nei quarti di finale del torneo Atp 500 tedesco
2 min
TagsDarderiDe Minaur

AMBURGO (Germania) - Un Luciano Darderi quasi mai in partita si ferma ai quarti di finale nel torneo Atp 500 di Amburgo. Il tennista italo-argentino, 16° nel ranking Atp e testa di serie numero 7 sulla terra rossa tedesca, perde con Alex De Minaur, numero 9 del mondo e testa di serie numero 3, per 6-0, 6-3 e saluta così il Bitpanda Hamburg Open. Darderi, poco brillante a parte qualche giocata nel secondo set, ha sofferto la grande serata dell'australiano, protagonista di colpi irresistibili. Non c'erano precedenti tra i due.

La maledizione di Darderi

In semifinale De Minaur affronterà lo statunitense Tommy Paul. L'australiano, nei turni precedenti ad Amburgo, aveva battuto in tre set prima Francisco Cerundolo (numero 27 del mondo) e poi Alejandro Davidovich Fokina (numero 23). Continua invece la maledizione per Darderi nel torneo tedesco: in tre partecipazioni dal 2024 ad oggi, l'azzurro ha sempre raggiunto i quarti di finale, ma senza mai andare oltre. Nei primi due turni Darderi aveva battuto in due set Burruchaga e Hanfmann.

 

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