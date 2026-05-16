Internazionali, Darderi si scusa con la bambina a cui non ha dato la mano: "Gesto involontario"
Si è interrotto in semifinale lo splendido cammino agli Internazionali d'Italia di Luciano Darderi, sconfitto con un netto 6-1 6-1 da Casper Ruud. Un ko doloroso - seppur privo di rimpianti visto che la benzina nel serbatoio era finita - ma che non cancella un torneo da incorniciare per l'azzurro, capace di battere avversari del calibro di Tommy Paul, Alexander Zverev e Rafa Jodar. L'unico neo del suo torneo rischiava di essere l'episodio che si è verificato poco prima dell'inizio della semifinale - la sua prima in carriera in un Masters 1000 - contro Ruud. In occasione del suo ingresso in campo, Darderi ha sfoggiato degli appariscenti occhiali da sole e si è diretto con un sorriso verso la panchina. Nella tensione del momento, però, si è dimenticato di dare la mano alla bambina che avrebbe dovuto accompagnarlo in campo. All'indomani si è prontamente scusato con un post su Instagram.
Le scuse di Darderi
"Mi dispiace molto di non aver dato la mano a Camilla: è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tenga sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport." Queste le parole di Luciano Darderi, chiaramente dispiaciuto per quanto accaduto. Sui social in molti hanno criticato il suo comportamento, ma fin da subito era apparso evidente come il tennista italiano - che peraltro si è spesso distinto per dei gesti di grande sportività e di affetto nei confronti dei tifosi - non si fosse semplicemente reso conto della piccola in attesa di dargli la mano.