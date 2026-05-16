Internazionali, Darderi si scusa con la bambina a cui non ha dato la mano: "Gesto involontario"

Si è interrotto in semifinale lo splendido cammino agli Internazionali d'Italia di Luciano Darderi, sconfitto con un netto 6-1 6-1 da Casper Ruud. Un ko doloroso - seppur privo di rimpianti visto che la benzina nel serbatoio era finita - ma che non cancella un torneo da incorniciare per l'azzurro, capace di battere avversari del calibro di Tommy Paul, Alexander Zverev e Rafa Jodar. L'unico neo del suo torneo rischiava di essere l'episodio che si è verificato poco prima dell'inizio della semifinale - la sua prima in carriera in un Masters 1000 - contro Ruud. In occasione del suo ingresso in campo, Darderi ha sfoggiato degli appariscenti occhiali da sole e si è diretto con un sorriso verso la panchina. Nella tensione del momento, però, si è dimenticato di dare la mano alla bambina che avrebbe dovuto accompagnarlo in campo. All'indomani si è prontamente scusato con un post su Instagram.