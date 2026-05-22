Follia di Altmaier ad Amburgo: calcia la racchetta verso il pubblico, virale la reazione di un tifoso

AMBURGO (GERMANIA) - Come Alex De Minaur anche Tommy Paul ha rispettato i favori del pronostico e superato in due set (6-2, 7-5) il tedesco e 'padrone di casa' Daniel Altmaier nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo (terra battuta), staccando così il pass per la semifinale che lo vedrà affrontare oggi (22 maggio) lo stesso australiano (reduce dal match dominato contro l'azzurro Luciano Darderi ).

Follia Altmaier ad Amburgo: lancia la racchetta tra il pubblico

A far discutere però è stato il folle gesto che proprio Altmaier ha compiuto nel corso del match contro lo statunitense. È successo dopo il nono game del secondo set, con il tedesco che si è infuriato per il break subito e ha gettato a terra la sua racchetta, prendendola poi a calci e spedendola così sugli spalti. Un gesto involontario ma pericoloso, che per fortuna non ha avuto conseguenze: nessuno degli spettatori è rimasto ferito e nelle ore successive è divenuta virale sui social la reazione di un tifoso presente in quella zona di tribuna, che ha restituito la racchetta ad Altmaier lanciandogliela a sua volta.

Il tedesco eliminato, in semifinale Paul contro De Minaur

Il tedesco ha rischiato la squalifica ma dopo aver chiesto scusa al pubblico se l'è cavata con un warning, nonostante le proteste di Paul che ha poi vinto il match ed è atteso ora dalla sfida con l'australiano De Minaur. Nell'altra semifinale dell'Atp 500 di Amburgo si affronteranno invece lo stanititense Aleksandar Kovacevic e il peruviano Ignacio Buse, il cui cammino nel torneo è partito battendo al primo turno l'azzurro e campione in carica Flavio Cobolli.