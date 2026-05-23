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sabato 23 maggio 2026
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Berrettini si emoziona parlando di Sinner: "Ha sempre la parola giusta, lo ringrazio perché..."

Il tennista romano ha ricordato con grande piacere l'allenamento dello scorso anno con Jannik, raccontando quanto gli sia stato vicino in un momento difficile
2 min
TagsMatteo Berrettinijannik sinner

Tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini c'è un rapporto speciale. Non è un segreto, anzi quando hanno condiviso il campo insieme è apparso evidente come tra i due ci fosse una buona chimica, eppure sentirlo dire da uno dei due diretti interessati fa comunque un certo effetto. Intervistato da Eurosport Italia in occasione del Media Day del Roland Garros, Berrettini ha parlato di Sinner e di quanto gli sia stato vicino. In particolare, ha raccontato il dietro le quinte dell'allenamento dello scorso anno a Monte-Carlo, a fine luglio (poco dopo Wimbledon), diventato virale in virtù di immagini e video condivisi sui social. Per Matteo non era affatto un periodo facile, ma proprio da quelle ore trascorse in campo con Jannik è riuscito a trarre molto più di quanto si potrebbe pensare.

Berrettini: "Grazie a Sinner ho..."

"Jannik non è un ragazzo di molte parole, eppure ha sempre la parola giusta. Nonostante i suoi mille impegni e successi riesce sempre a dirti una cosa positiva per farti stare bene" ha raccontato Berrettini. Per poi aggiungere: "Ricordo che prima di quell'allenamento a Monte-Carlo non giocavo da un mese. Fatto sta che ci siamo allenati e lui m'ha detto 'è incredibile come colpisci la palla'. Io ho avuto un boost di fiducia, no? Si vedeva che non lo diceva tanto per dire, ma lo pensava veramente". Infine, Matteo ha ribadito la stima che prova nei confronti di Sinner, non solo come tennista ma soprattutto come persona: "È un'anima speciale e sono contentissimo per lui e per tutto il team per quello che stanno facendo. Inoltre lo devo ringraziare perché anche grazie a lui ho vissuto emozioni bellissime, in Coppa Davis ma non solo".

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