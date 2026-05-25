Paolini-Yastremska diretta Roland Garros: segui il match di Jasmine. Tennis oggi LIVE

È il giorno di Jasmine Paolini al Roland Garros . Dopo la rinuncia al doppio, in cui era campionessa in carica insieme a Sara Errani, l'azzurra è pronta oggi (lunedì 25 maggio) a scendere in campo sulla terra rossa francese per il debutto nel torneo contro l'ucraina Dayana Yastremska. Segui in diretta il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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Paolini al Roland Garros: "La gente si aspetta molto da me"

In conferenza stampa l'azzurra ha parlato del periodo complicato e delle prospettive in vista del secondo Slam della stagione: qui tutte le sue parole.

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Chi vince trova l'argentina Sierra

Se Jasmine Paolini dovesse vincere oggi e superare il primo turno, nel prossimo incontro se la vedrebbe con l'argentina Solana Sierra, numero 68 del ranking Wta.

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I precedenti tra Paolini e Yastremska

Nei sette precedenti tra Paolini e Yemstrenka, l’azzurra ha vinto in sei occasioni, perdendo una sola volta, nei quarti a Lione.

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A che ora gioca Paolini e dove vederla

La sfida dell'italiana sarà la prima in programma, il via è fissato alle 11 sul Court Simonne Mathieu. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Eurosport.

Parigi