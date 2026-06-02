Sinner e Alcaraz i migliori di sempre? Calma...", Tsonga e l'analisi che frena gli entusiasmi 

Il tennis mondiale guarda con entusiasmo al dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , protagonisti di una nuova era che molti vedono già come l’erede naturale dell’egemonia esercitata per oltre vent’anni da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Non tutti, però, sono convinti che il paragone sia già legittimo. Tra coloro che invitano alla cautela c’è Jo-Wilfried Tsonga , ex numero 5 del ranking ATP e protagonista di una delle epoche più competitive della storia del tennis. Il francese conosce meglio di molti altri il livello raggiunto dai cosiddetti Big 3 , avendoli affrontati ripetutamente nel corso della sua carriera.

Tsonga e il paragone con i grandissimi

Tsonga ha vissuto in prima persona il dominio di Federer, Nadal e Djokovic, vedendo spesso infrangersi i propri sogni di gloria contro quelli che sono diventati i tre tennisti più vincenti di sempre. Emblematica la finale degli Australian Open 2008, l’unica disputata in uno Slam, quando dopo aver eliminato Nadal si arrese a un giovanissimo Djokovic nonostante la vittoria del primo set. Intervistato da Tennis365, Tsonga ha spiegato perché ritiene prematuro inserire Sinner e Alcaraz nella stessa categoria dei tre fuoriclasse che hanno segnato un’epoca. "Non è insolito che ci siano uno o due giocatori che dominano, ma forse sarà necessario vincere 20 titoli del Grande Slam prima di poterli paragonare a quei campioni. Per me è difficile dirlo, perché non sono in campo. Quello che possiamo dire è che Novak è ancora lì e riesce a mettere in difficoltà molti giocatori. L’ultima volta che Sinner ha affrontato Novak in uno Slam, ha perso. Questo dice molto", ha spiegato Tsonga.

I complimenti a Sinner e Alcaraz

L’ex tennista francese ha comunque speso parole di grande apprezzamento nei confronti dei due giovani campioni, riconoscendone il valore e l’importanza per il movimento tennistico mondiale. "Possiamo dire che siamo fortunati ad avere giocatori come Carlos e Jannik: sono entrambi straordinari ambasciatori del nostro sport, ma non possiamo già dire che siano i migliori di sempre. Carlos e Jannik sono incredibili. Sono giocatori eccezionali e continueranno a vincere partite e tornei. Amiamo lo sport anche perché può succedere di tutto e non si sa mai quando possa sorgere un problema, come abbiamo visto con Carlos, e questo potrebbe anche frenare il suo percorso".