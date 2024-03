Alcaraz e l'allarme a Indian Wells: "Capita tutto a me"

Un Indian Wells che Carlos Alcaraz ricorderà per molto tempo. Il numero 2 al mondo ha vinto il Masters 1000 , per la seconda volta consecutiva, battendo in finale Daniil Medvedev col punteggio di 7-6, 6-1. Il torneo, per lo spagnolo, è stato però piuttosto movimentato : dall' invasione delle api durante i quarti di finale con Zverev fino alla lunga interruzione causa pioggia durante la semifinale contro Sinner .

Alcaraz, cosa è successo dopo la vittoria a Indian Wells

Indian Wells ha però riservato un'ultima sopresa a Alcaraz proprio nella conferenza stampa post vittoria. All'interno della sala è infatti partito un annuncio, probabilmente per errore, che ha per un attimo spaventato non solo il tennista ma tutti i presenti: "Attenzione, attenzione. C'è un'emergenza in questo palazzo. Si prega di cessare ogni operazione e di lasciare l'edificio, utilizzando l'uscita di sicurezza più vicina. Non usate l'ascensore, ripeto: non usate l'ascensore", questo il messaggio partito dagli altoparlanti e seguito da un avviso sonoro. Stupito e quasi incredulo Alcaraz ha così affermato: "Siamo in difficoltà?", poi sorridendo ha concluso con una battuta: "Saranno le fiamme che ho fatto in campo... Prima le api, poi questo...".