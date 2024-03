Alcaraz e l’incubo delle api: “Ho avuto paura, cercavo di scappare...”

Indian Wells, Alcaraz: "Le api? Ho cercato di scappare"

"Ho vinto il primo punto del terzo game della partita ed ero pronto a servire per quello successivo. Ho visto alcune api in giro, ma pensavo fossero poche, non troppe. Ma ho guardato il cielo e ho visto migliaia di api che volavano, alcune si sono impigliate tra i miei capelli e venivano verso di me. È stato pazzesco. Ho provato a stargli lontano, ma era impossibile. Ho un po' paura di loro", il racconto, tra le risate, di Carlos Alcaraz. Il 20enne spagnolo, in conferenza stampa, ha poi aggiunto che al ritorno in campo "c'erano ancora alcune api nell'angolo. Non potevamo tornare a giocare. Durante il riscaldamento, ho visto diverse api intorno a me mentre colpivo la palla e non potevo restare concentrato. Cercavo di stare lontano da loro e non pensavo alla palla. Ecco perché ci siamo fermati nuovamente. Dopo ci siamo riscaldati di nuovo e la situazione è rientrata: le api erano solo una o due. Ho provato a non pensarci più".