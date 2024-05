Anche Alcaraz vola a Parigi: cosa cambia per Sinner al Roland Garros

Non solo Sinner. Ai nastri di partenza del Roland Garros ci sarà a meno di colpi di scena anche Carlos Alcaraz, il grande rivale di Jannik in prospettiva. Lo spagnolo ha annunicato ai fan che sta per andare a Parigi. Come? Pubblicando uno scatto in compagnia del proprio team al termine dell'ultimo allenamento in Spagna, poco prima della partenza per la Francia. "Mañana a Paris", ha scritto Alcaraz su Instagram.