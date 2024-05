Sinner a Parigi, attesa per i primi allenamenti: domani il sorteggio

Il sogno torna a prendere forma, Jannik Sinner è partito alla volta di Parigi . Dopo i segnali incoraggianti degli scorsi giorni, sotto forma di foto postate sui social dal numero 2 del mondo e dal suo team, la risonanza magnetica ha dato esito positivo. Dopo il ritiro di Madrid e la dolorosa rinuncia agli Internazionali d’Italia, l’azzurro ha buone chance di scongiurare il forfait dal Roland Garros. A Montecarlo i primi allenamenti con la racchetta sono andati bene, senza dolori di rilievo all’anca. In campo a Simone Vagnozzi si è subito ricongiunto Darren Cahill, il primo della squadra a far trapelare ottimismo dopo l’approdo in Europa. Nel Principato hanno seguito le sessioni anche il preparatore atletico Umberto Ferrari e l’osteopata Andrea Cipolla. Ieri sera dall’aeroporto di Nizza la partenza con volo privato alla volta di Parigi, dove oggi e domani sono attese le prime sessioni in vista del torneo. L’incognita più grande, come evidenziato dal diretto interessato l’ultima volta che è intervenuto ai microfoni nella conferenza del Foro Italico, sarà la tenuta al meglio dei cinque set. A meno di comunicazioni ufficiali, il primo passo verso la conferma di una partecipazione sarà la presenza nel tabellone che sarà sorteggiato a “L’Orangerie” domani pomeriggio alle 14.

Sinner, la corsa al primo posto

La caccia al secondo titolo Slam stagionale ripartirebbe dopo la semifinale a Montecarlo, persa al terzo set contro Tsitsipas, e il raggiungimento dei quarti di finale a Madrid prima del ritiro per l’infortunio all’anca. In Francia ci sarà l’occasione di puntare alla prima posizione mondiale, traguardo che potrebbe arrivare anche senza giocare. In caso di assenza dell’azzurro, Djokovic per rimanere in vetta sarebbe chiamato a raggiungere la semifinale sia a Ginevra (dove esordirà oggi contro Hanfmann) che al Roland Garros. Per il serbo sarebbe ancora più difficile mantenere il gradino più alto del podio qualora Sinner dovesse giocare. Se il 24 volte campione Slam difenderà il titolo e i conseguenti 2000 punti, l’italiano nel 2023 ha raccolto solo 45 punti in virtù della sconfitta al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier.