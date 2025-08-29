Ansia per Alcaraz, problemi al ginocchio contro Darderi: entra il fisioterapista. Ecco come sta

Momenti di apprensione per Carlos Alcaraz nel match di terzo turno contro Luciano Darderi . Dopo le vittorie contro Opelka e Bellucci nella sessione serale sull'Arthur Ashe, lo spagnolo è stato programmato per la prima volta di giorno. Alle 17:30 italiane è quindi sceso in campo per contendere all'azzurro un posto negli ottavi dello US Open . Il primo set è filato via liscio e Alcaraz l'ha vinto con un netto 6-2, mentre nel secondo sono arrivati i primi problemi. Sul 4-3 15-15 in suo favore, lo spagnolo si è rivolto all'arbitro per chiedere l'intervento al fisioterapista al seguente cambio campo. Dopo un paio di giochi, perciò, Alcaraz si è seduto sulla panchina e si è fatto massaggiare all'altezza del ginocchio destro . Poco dopo ha chiuso il parziale per 6-4, anche se non era al 100%. Nel terzo set anche Darderi ha accusato problemi fisici e Carlos ha chiuso il match, vincendo 6-0.

Come sta Alcaraz

Al momento è presto per sbilanciarsi, sia per quanto riguarda l'entità del problema fisico dello spagnolo sia per capire quanto effettivamente lo condizioni. Lo spagnolo ha infatti detto di "aver sentito qualcosa al ginocchio" in uscita dal servizio. Il fisioterapista gli ha proposto di bendare la zona interessata, tuttavia Carlos ha preferito declinare e dopo il medical time out è tornato in campo senza. Verosimilmente se ne saprà di più al termine dell'incontro, con Alcaraz che si sottoporrà a tutti i controlli del caso. Subito dopo la fine del match con Darderi comunque, ha voluto tranquillizzare tutti: "Mi sento bene. Solo per precauzione ho chiesto al fisioterapista quando mi ha strappato il servizio nell'ultimo punto. Ho sentito che qualcosa non andava nel ginocchio. Dopo 5 o 6 punti era sparito. Ho chiesto al fisioterapista solo per prendersi cura del ginocchio perché mancava un set, dovevo essere pronto e sentirmi bene fisicamente. Precauzione. Parlerò con la mia squadra, ma non sono preoccupato".