Alcaraz, spunta la nuova fidanzata: bellissima, famosa e collegata a Sinner!

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz sta facendo notizia anche fuori dal campo, con nuove voci sulla sua vita privata. Pare che il numero uno del tennis, che di recente ha vinto gli US Open 2025, stia frequentando la modella di Sports Illustrated Swimsuit Brooks Nader. Le speculazioni hanno preso piede dopo che la sorella di Nader, Grace Ann, ha confermato le indiscrezioni durante un evento della New York Fashion Week. "Le voci sono vere. "Uscire con qualcuno" è un termine un po' vago, ma so che lui è l'uomo del momento", ha detto a E! News, aggiungendo addirittura di essere impaziente di incontrare il ventiduenne di Murcia. La Nader, 28 anni, è stata avvistata durante la finale degli US Open tra Alcaraz e Sinner. Ed è interessante notare che sia stata accostata al nostro Jannik il mese scorso, dopo aver assistito a più di una delle sue partite e aver rilasciato un'intervista in cui menzionava indirettamente lo sportivo. Alcuni erano sicuri che fosse lei la donna di cui Sinner si è innamorato dopo la rottura con Anna Kalinskaja . In realtà, com'è ormai noto, l'altoatesino sta frequentando da qualche mese un'altra, bellissima, modella: Laila Hasanovic , l'ex nuora di Micheal Schumacher.

Chi è Brooks Nader, la nuova presunta fidanzata di Alcaraz

Se in Europa è ancora sconosciuta, negli Stati Uniti Brook Nader è un volto piuttosto conosciuto. Nel 2019 ha vinto Swim Search, un'iniziativa di Sports Illustrated per cercare nuovi volti per posare in costume da bagno. Da allora, è apparsa su diverse copertine di costumi da bagno ed è diventata una figura molto ricercata, arrivando persino a comparire in un reality show. Nel 2019 ha partecipato alla versione americana di Ballando con le Stelle. La modella e influencer ha 1,7 milioni di follower su Instagram ed è di origini libanesi. Si è cimentata anche nella recitazione, apparendo nel film Backtrace, dove ha avuto un piccolo ruolo. Ha anche lanciato il suo marchio di arredamento per la casa, Home By BN. Ha persino un reality show, Love Thy Nader, in cui recita insieme alle sue sorelle. Vera socialité, la scorsa estate non è mancata a uno degli appuntamenti dell'anno: il matrimonio di Jeff Bezos. Nonostante la giovane età Brooks ha già alle spalle un divorzio: è stata infatti sposata con l'uomo d'affari americano Billy Haire. Dopo il divorzio la Nader ha frequentato per un periodo il ballerino e coreografo Gleb Savchenko, conosciuto a Dancing with the Stars. Per qualche mese è stata legata anche ad un royal: Costantino Alessandro di Grecia, figlio di Paolo di Grecia e Marie Chantal Miller, e quindi nipote del defunto Costantino di Grecia, fratello della Regina Sofia di Spagna (madre del Re Felipe e suocera di Letizia).

La vita privata di Carlos Alcaraz

Lo scorso anno Alcaraz aveva dichiarato al Sunday Times di essere ancora "alla ricerca della persona giusta", ammettendo che può essere difficile per i tennisti conciliare le relazioni con una carriera da giramondo. Per ora non è arrivata nessuna conferma ufficiale circa il suo presunto legame con Brooks Nader. Nel corso degli ultimi anni Carlitos è stato accostato alla cantante Ana Mena, all'influencer Melodie Peñalver e persino alla collega Emma Raducanu.