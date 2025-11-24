Jimmy Connors, l'attacco ad Alcaraz sulle esibizioni fa il giro del mondo: "Come se non avesse già guadagnato..."

Con la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è volta al termine la stagione tennistica, tuttavia alcuni giocatori hanno ancora degli impegni in programma prima della fine del 2025. Nel mese di dicembre, infatti, sono previste diverse esibizioni negli Stati Uniti e tra i protagonisti spicca Carlos Alcaraz. Dopo aver saltato le Final 8 di Bologna a causa di un infortunio subito alle ATP Finals, il tennista spagnolo scenderà in campo sia il 7 che l'8 dicembre. Giocherà infatti un'esibizione in New Jersey con Frances Tiafoe e il giorno seguente un'altra a Miami, Florida, con il brasiliano Joao Fonseca. Il 22enne di Murcia aveva inoltre preso parte al Six Kings Slam a Riyadh e il prossimo 10 gennaio sfiderà Jannik Sinner in esibizione a Seul. Chi ha espresso preoccupazione è Jimmy Connors, ex tennista statunitense, il quale teme che tutti questi impegni possano compromettere la preparazione del numero 1 al mondo.