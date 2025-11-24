Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Jimmy Connors, l'attacco ad Alcaraz sulle esibizioni fa il giro del mondo: "Come se non avesse già guadagnato..."

L'ex tennista americano non ha apprezzato la decisione di Carlos: "Riceverà tante critiche se all'Australian Open..."
TagsCarlos AlcarazJimmy Connors

Con la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è volta al termine la stagione tennistica, tuttavia alcuni giocatori hanno ancora degli impegni in programma prima della fine del 2025. Nel mese di dicembre, infatti, sono previste diverse esibizioni negli Stati Uniti e tra i protagonisti spicca Carlos Alcaraz. Dopo aver saltato le Final 8 di Bologna a causa di un infortunio subito alle ATP Finals, il tennista spagnolo scenderà in campo sia il 7 che l'8 dicembre. Giocherà infatti un'esibizione in New Jersey con Frances Tiafoe e il giorno seguente un'altra a Miami, Florida, con il brasiliano Joao Fonseca. Il 22enne di Murcia aveva inoltre preso parte al Six Kings Slam a Riyadh e il prossimo 10 gennaio sfiderà Jannik Sinner in esibizione a Seul. Chi ha espresso preoccupazione è Jimmy Connors, ex tennista statunitense, il quale teme che tutti questi impegni possano compromettere la preparazione del numero 1 al mondo.

La frecciata di Connors

In occasione dell'ultima puntata del podcast "Advantage Connors", in cui Jimmy dialoga con suo figlio Brett, uno dei temi affrontati è stato proprio la programmazione di Carlos Alcaraz. L'otto volte vincitore Slam non ha nascosto il suo disappunto per le scelte dello spagnolo: "Ha saltato la Coppa Davis, ma il prossimo mese giocherà due esibizioni. È risaputo che il periodo in cui fare soldi sia questo, come se non avesse già guadagnato abbastanza durante la stagione..." Jimmy Connors ha infine espresso le sue perplessità in ottica 2026: "Chissà se Alcaraz arriverà all'Australian Open senza un’adeguata preparazione a causa di queste esibizioni. Puoi fare un sacco di soldi, ma se poi perdi al secondo turno dell'Australian Open riceverai tante critiche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panatta e il commento su Sinner dopo il trionfo dell'Italia

