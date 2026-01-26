Alcaraz e la nuova vita del suo ex coach Ferrero: ecco con chi lavorerà, Spagna stupita

La separazione tra Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero dopo oltre sette anni insieme era stata la notizia principale della off-season . A distanza di circa un mese, mentre il numero uno al mondo è nei quarti di finale dell'Australian Open sotto la guida di Samuel Lopez, si è tornati a parlare del suo ex coach per via della sua nuova sfida. Tramite un post su Instagram, Ferrero ha infatti annunciato di essere pronto a rimettersi gioco tanto che entrerà a far parte del team di un altro sportivo . Non si può affatto parlare di decisione attesa, perciò è normale che in Spagna tutti siano rimasti di stucco quando hanno appreso della nuova sfida professionale di Juan Carlos.

Con chi lavorerà Ferrero

Sarà il golfista Ángel Ayora, classe 2004, il nuovo allievo di Ferrero. Quest'ultimo si concentrerà però sull'aspetto psicologico e assumerà il ruolo di mental coach. "Sono molto entusiasta di annunciare una nuova collaborazione professionale per il 2026: lavorerò al fianco di Ángel Ayora, un giovane golfista dal grande potenziale. Saranno coinvolti anche il suo allenatore, Juan Ochoa, e il team di All inSports Group. Lavoreremo insieme su tutti gli aspetti del suo gioco mentale e del suo sviluppo professionale", ha scritto Ferrero, che ha incontrato Ayora nell'ultima settimana a Dubai. Infine ha precisato: "Lavoreremo sull'aspetto mentale e sullo sviluppo professionale". Ayora è atteso dalla sua seconda stagione nel PGA Tour, per cui ha rifiutato di unirsi alla LIV Golf.