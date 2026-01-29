Alcaraz-Zverev, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno le due teste di serie più alte della parte alta del tabellone a sfidarsi nella prima semifinale degli Australian Open . Percorso netto per Carlos Alcaraz , che non ha perso alcun set e non ha accusato il contraccolpo dell' addio allo storico coach Juan Carlos Ferrero . Più complicato il percorso di Alexander Zverev , il quale ha lasciato qualche set per strada ma sembra finalmente essersi ritrovato dopo le difficoltà dello scorso anno, iniziate proprio dopo la finale a Melbourne. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, determinato a raggiungere la sua prima finale australiana e alimentare il sogno di completare il Career Grand Slam . Guai però a sottovalutare Zverev, che nei Major è sempre un cliente scomodo.

Alcaraz-Zverev, quando si gioca il match

La sfida tra Alcaraz e Zverev, valida per la semifinale degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 4:30 italiane.

I precedenti tra Alcaraz e Zverev

In parità i testa a testa tra i due: 6-6. Carlos ha vinto il più recente, lo scorso anno a Cincinnati (ma con l'avversario chiaramente in difficoltà fisicamente), mentre Zverev ha vinto l'unico agli Australian Open, nel 2024 a livello di quarti. Negli Slam si sono affrontati altre tre volte, ma mai in semifinale: nei quarti al Roland Garros 2022 (vittoria di Zverev) e agli US Open 2023 (vittoria di Alcaraz) e in finale al Roland Garros 2024 (vittoria di Alcaraz).

Dove vedere il match in tv

L'incontro tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.

Australian Open 2026, il montepremi

PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)

SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)

TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)

OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)

QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)

SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)

FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)

VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)