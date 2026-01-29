Alcaraz-Zverev, semifinale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno le due teste di serie più alte della parte alta del tabellone a sfidarsi nella prima semifinale degli Australian Open. Percorso netto per Carlos Alcaraz, che non ha perso alcun set e non ha accusato il contraccolpo dell'addio allo storico coach Juan Carlos Ferrero. Più complicato il percorso di Alexander Zverev, il quale ha lasciato qualche set per strada ma sembra finalmente essersi ritrovato dopo le difficoltà dello scorso anno, iniziate proprio dopo la finale a Melbourne. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, determinato a raggiungere la sua prima finale australiana e alimentare il sogno di completare il Career Grand Slam. Guai però a sottovalutare Zverev, che nei Major è sempre un cliente scomodo.
Alcaraz-Zverev, quando si gioca il match
La sfida tra Alcaraz e Zverev, valida per la semifinale degli Australian Open 2026, andrà in scena venerdì 30 gennaio sulla Rod Laver Arena non prima delle 4:30 italiane.
I precedenti tra Alcaraz e Zverev
In parità i testa a testa tra i due: 6-6. Carlos ha vinto il più recente, lo scorso anno a Cincinnati (ma con l'avversario chiaramente in difficoltà fisicamente), mentre Zverev ha vinto l'unico agli Australian Open, nel 2024 a livello di quarti. Negli Slam si sono affrontati altre tre volte, ma mai in semifinale: nei quarti al Roland Garros 2022 (vittoria di Zverev) e agli US Open 2023 (vittoria di Alcaraz) e in finale al Roland Garros 2024 (vittoria di Alcaraz).
Dove vedere il match in tv
L'incontro tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open sarà trasmesso sui canali Eurosport disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma HBO Max.
Australian Open 2026, il montepremi
PRIMO TURNO - AUS$ 150.000 (circa 86.000 euro)
SECONDO TURNO - AUS$ 225.000 (circa 129.000 euro)
TERZO TURNO - AUS$ 327.750 (circa 188.000 euro)
OTTAVI DI FINALE - AUS$ 480.000 (circa 275.000 euro)
QUARTI DI FINALE - AUS$ 750.000 (circa 430.000 euro)
SEMIFINALI - AUS$ 1.250.000 (circa 717.000 euro)
FINALISTA - AUS$ 2.150.000 (circa 1,24 milioni di euro)
VINCITORE - AUS$ 4.150.000 (circa 2,38 milioni di euro)